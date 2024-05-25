Недоверие друг к другу и циничное восприятие мира. Почему в Украине низкие показатели уровня счастья

Мировой рейтинг счастья, измеряющий этот показатель в разных странах мира, говорит о том, что Украина занимает 105 место по удовлетворенности людей своей жизнью. На такой низкий показатель, конечно, в большинстве своем повлияла война, которая оставляет мало поводов для радости.

Но ректор Киевской школы экономики и доктор социологии Тимофей Брик считает, что для этого есть и другие факторы. Это и наше прошлое, и экономические факторы, и многое другое.

Об этом он подробнее рассказал в подкасте Простими словами, который выходит в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья Ти як?

Голосуют за популистов, потому что чувствуют, что “застряли”

С конца прошлого века экономика и торговля глобализуются, это влияет на уровень бедности во всем мире, но особым способом. Страны, в которых 40-50 лет назад большая часть населения жила в крайней бедности, улучшают ситуацию с финансовым обогащением, говорит Тимофей Брик.

В то же время улучшается состояние наиболее богатых слоев населения: очень богатые люди становятся еще богаче.

А так называемый средний класс не претерпел существенных изменений, и это парадоксальным образом приводит к росту популизма. Люди, имеющие средний доход и достаточно нормальное качество жизни, недовольны, потому что чувствуют, что они застряли.

Независимо от уровня заработка, люди в Европейском Союзе или Соединенных Штатах испытывают субъективное ощущение, что в их странах существует неравенство и они от него страдают.

Также там появилась тенденция полагать, что раньше было лучше. Люди считают, что предыдущие поколения развивались, а мы не можем двигаться дальше и достигать большего. Это становится основой для выбора популистов, которые обещают вернуть лучшие времена или легко решить проблемы с неравенством.

Социальное неравенство — действительно ли у людей из бедных семей меньше шансов поступить в университет

В 80-90-х годах европейские социологи придерживались консенсуса относительно социальной мобильности — изменения социально-экономического положения человека по сравнению с его родителями или в течение его жизни. По всей Европе, кроме восточной, мобильность росла, хорошо работали социальные лифты.

Сейчас новый консенсус: по всей Европе социальная мобильность стагнирует, то есть дети юристов станут юристами, а дети фермеров останутся фермерами, объясняет Брик. Похожая тенденция прослеживается и в Украине.

Вероятность того, что человек получит высшее образование, еще в 90-е годы не зависела от уровня образования родителей. Наличие диплома об окончании ВУЗа не оказало существенного влияния на шансы учиться в университете. А в 2000-х это влияние уже наблюдалось.

Выходцы из более образованных слоев населения имеют больше возможностей получить высшее образование. То есть, Украина тоже движется в сторону большего неравенства.

По мнению Брика, большинство людей очень редко осознают природу социальных неравенств. Люди просто живут своей жизнью и склонны считать, что если им что-то удается, это благодаря их усилиям. Если же нет, то это все из-за плохих условий.

— Для меня очень важно попробовать проанализировать ситуацию вокруг и понять, что на меня влияет, а что не влияет. Если я чего-то достиг, то, возможно, мне не нужно задирать нос и хвастаться. Может, мне просто повезло родиться в Киеве, — добавляет Брик.

Социолог уверен, что важно иметь такое мировоззрение сейчас, во время войны, ведь это развивает эмпатию и способность понимать друг друга, независимо от нашего происхождения.

Индекс социального цинизма — что измеряет этот показатель

Украинские социологи с начала 90-х начали измерять индекс социального цинизма. Брик уточняет, что цинизм в этом случае означает недостаток веры в нравственность других людей.

В анкете нужно ответить, соглашается ли человек с утверждениями:

большинство людей честны только потому, что боятся, что их разоблачат во лжи;

большинство людей способны пойти на нечестный поступок ради выгоды;

большинство людей склонны говорить ложь;

никому не доверять — безопаснее всего, и другие.

Если человек согласен с большинством утверждений, его классифицируют как социального циника.

Этот индекс быстро рос в 90-х и до сих пор остается высоким. В 2022 году показатели социального цинизма были самыми низкими за всю историю исследования. Но в 2023 году снова начали расти.

Скрытая положительная сторона этой ситуации в том, что цинизм помог украинцам не скатиться обратно в авторитарный режим, считает Тимофей Брик. Часто когда после опыта тоталитаризма или авторитаризма страна выходит на демократическую траекторию, она легко может откатиться назад.

Это подтверждают примеры стран постсоветского пространства. В украинском обществе нет запроса на авторитарного политического лидера. И одно из возможных объяснений — это цинизм и недостаток доверия как защитный механизм.

Как измеряют рейтинг счастья

Социолог рассказывает, что в странах, где происходит экономическая модернизация, с годами в среднем растет чувство субъективного счастья.

Американский социолог и координатор Всемирного исследования ценностей Рональд Инглгарт одним из первых основал традицию сравнивать уровень счастья в разных странах, чтобы увидеть, связано ли оно с экономическим развитием.

— Единственный простой вопрос: “Оцените, насколько вы счастливы по шкале от 1 до 10?” очень хорошо работает с точки зрения социологических методик. Респонденты редко пропускают этот вопрос, там нет варианта “затрудняюсь ответить”, — утверждает Тимофей.

Согласно мировому исследованию счастья 2024 года, Украина занимает 105 место. Однако Брик отмечает интересную тенденцию: представители некоторых стран склонны говорить о более высоком уровне счастья, чем показывают их экономические показатели.

К примеру, так происходит в Латинской Америке. С другой стороны, постсоветские страны, учитывая их показатели, должны быть более счастливыми, но респонденты имеют противоположное мнение.

Невозможно все объяснить экономикой. Определенный исторический путь, политические режимы, религия, культура — все это влияет на то, насколько счастливы ли люди, — объясняет социолог.

Доверие во время войны

Из-за ощущения экономического неравенства, бедности, разочарования в политической системе, значительная часть украинцев не доверяют друг другу и не верят в положительные изменения.

Низкий уровень доверия к официальным институтам резко контрастирует с высоким уровнем доверия к волонтерам.

— Почему мы крепкие и выносливые? Потому что у нас есть волонтеры, которые друг друга не знают, но в какой-то момент решили поверить, что если я сброшу деньги на незнакомую карточку, то этот человек купит автомобиль, передаст его третьему человеку и передаст четвертому, который довезет до фронта. Люди позволили себе сделать этот шаг доверия, и это сработало, — говорит Тимофей Брик.

Сейчас украинцы живут в ситуации, когда доверие является механизмом нашего выживания. Социолог считает, что украинцы должны учиться объединяться и приучить себя дисциплинированно доверять друг другу. Это сложный навык, но другого выбора у нас сейчас нет.

Раньше мы рассказывали о тренере счастья из Запорожья, которая учит женщин наслаждаться жизнью.

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