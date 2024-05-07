И коуч, и фитнес-тренер: как моя 68-летняя мама в Запорожье учит женщин наслаждаться жизнью и быть сильными

Когда началась война, я не раз предлагала маме с папой переехать к нам в Киев. Однако каждый раз слышала ответ мамы — “я не могу, у меня женщины”. И у меня не возникало вопросов. Сейчас расскажу почему.

Ведь это об искренней ответственности: делать женщин счастливыми, учить наслаждаться жизнью, держать бодрым дух и сильным тело.

Если ты счастлива — счастливы все вокруг

Когда-то моя мама Маргарита была обычной домохозяйкой, которая занималась домашними делами и растила нас с братом. Однако однажды все резко изменилось. В начале двухтысячных движение о “здоровом образе жизни”, в таком виде, как сейчас, только зарождалось. Тогда мама случайно попала в сеть женских спортивных клубов, которые начали открываться в Украине.

Сейчас также смотрят

Впоследствии наша домохозяйка выучилась и стала сначала тренером, потом менеджером, а со временем, затянув пояса, вместе с партнершей открыла свой клуб в Запорожье.

На тот момент маме исполнилось 57 лет и она поняла — вот дело, которое будет приносить удовольствие. Ведь это не работа, а определенный стиль поведения и возможность помогать женщинам становиться чуточку счастливее и точно — сильнее.

Сейчас мама на пенсии, ей 68, но так же вдохновляет меня и посетительниц клуба, которые ее просто обожают. За мощность, энергию, способность найти правильные слова поддержки, а иногда и “волшебный пинок”, если вдруг лень идти на тренировку. И самое главное — за искреннюю уверенность, что счастье — это главное предназначение человека.

В чем идея

Сейчас в женском клубе примерно 140 женщин. До войны эта цифра доходила и до 500. Средний возраст посетительниц — 45 лет, самой старшей — 78. То есть аудитория женщин, которым, бывает, сложнее находить возможности для реализации и выхода из замкнутого круга — работа — кухня — дети. Из-за этого терялся интерес к жизни, говорят участницы клуба, зато появлялась раздражительность и недовольство, которые приводили к ссорам и даже буллингу собственных детей.

Поэтому главная задача, говорит мама, научить женщин радоваться каждому дню. Постепенно. Начиная со спортивного зала. Ведь там женщины находят поддержку, утешение, возможность на некоторое время отвлечься от обыденности и, конечно, поддерживать психическое и физическое состояния. А дальше это счастье будет распространяться на семью и окружение.

Когда началась большая война, мама не могла бросить всех и вся. Буквально на третий день клуб ежедневно стали открывать хотя бы на несколько часов, и до конца марта женщины, которые не уехали из Запорожья, могли тренироваться бесплатно.

Благодарили, что им не дали сойти с ума.

Впоследствии стали просить, чтобы клуб открывали на весь день, чтобы было где пообщаться, поделиться страхами, получить на тренировке такую необходимую дозу эндорфинов.

Конечно же, помогали, чем могли фронту, до которого от Запорожья меньше, чем 50 км, а у многих там служат сыновья и мужья. Вместе ходили плести защитные сетки, собирали жестяные банки для окопных свечей, средства, лекарства в местный военный госпиталь, вкусности на передовую.

Клуб спортивный, но это не только о спорте

Расспрашиваю маму подробности. Что же такого находят женщины в этом пространстве.

— Большинство клиенток с нами уже много лет. Они приходят в клуб как к себе домой. Одна из женщин однажды сказала: “Когда прихожу к вам, вы улыбаетесь, приветствуете, и такое впечатление, будто ждали лично меня”. Здесь им говорят комплименты — это даже на подсознательном уровне хорошо работает. До войны создавали группы по интересам, кто-то вместе путешествовал, ходили на пляж, в кафешки.

Еще у женщин повышается самооценка. Ведь они меняют не только тело.

Тренироваться сейчас модно. Женщины чувствуют, что таким образом находятся на одной волне с этим глобальным движением, с молодежью. И таким образом тоже становятся более современными, самодостаточными, уверенными в себе.

Меняемся сами — меняем мир вокруг

— Обычно тренировка на специальных тренажерах длится полчаса. После — небольшая заминка, чтобы потянуть мышцы. Собственно, после этого можно идти домой, но многие остаются и на дольше, чтобы поболтать с тренерами или подругами. Плюс время от времени устраивают вечеринки по поводу праздников, или даже без повода — просто чтобы себя порадовать.

Самым ярким моментом до войны, вспоминает мама, была вечеринка с примеркой вечерних платьев — такой себе бал-маскарад.

— Оснований красиво наряжаться в Запорожье особо нет. Однако для женщин очень важно иметь такой элемент удовольствия и ощущение, что ты очаровательна и роскошна.

По моему убеждению, специального повода иметь не обязательно. Никто не мешает красиво нарядиться, сделать прическу и макияж дома, просто для души и своего удовольствия, или с подругами так встретиться…

Поэтому мы с девчонками-тренерами решили сделать нашим женщинам повод — встретиться и устроить девичник красоты в вечерних и коктейльных платьях. Это было перед Рождеством, так мы начали готовить праздничное настроение. Кайф получился невероятный, ты бы видела их глаза! Они даже не ожидали, что могут быть такими красивыми.

Одна из тренеров фанатеет от вечерних нарядов, и когда видит в секонде очередную уникальную находку, удержаться не может. Так и получилось, что больше всего платьев принесла именно она. И другие женщины принесли, что было интересного — различные украшения, бижутерию. И каждая могла выбрать себе по душе наряд и аксессуары, массу удовольствия получили уже даже от примерки. Мы сделали еще фотозоны, и радости вообще не было предела.

Наша цель сделать их здоровыми, счастливыми, несмотря на все невзгоды и вызовы. И наш клуб — отдельный мир, куда женщины приходят, оставляя свои заботы за порогом, и здесь их любят, поддерживают, окутывают вниманием.

В нашем обществе не очень развита культура комплиментов. А ведь это так просто и приятно, заметив что-то хорошее, сказать об этом человеку. Обоим приятно! У обоих улучшается настроение.

И это хорошее настроение распространяется дальше — как круги на воде.

Мы обязательно говорим своим женщинам комплименты, ведь они действительно прекрасны, просто из-за проблем забывают об этом. Поэтому надо напоминать им об этом постоянно, распространять эти лучики счастья дальше.

Добавлю еще такой важный момент. Сейчас нашим врачам есть чем заняться, кроме нас, гражданских. Мы должны следить за своим здоровьем особенно пристально и не нагружать медицинскую систему. Во-первых, мы и сами себе нужны сильными и мощными. Во-вторых,

наша сила — это наш вклад в Победу. Мы не лечимся, а благодаря тренировкам укрепляем здоровье, нервную систему и предотвращаем серьезные болезни.

Чтобы у нас были силы волонтерить, плести маскировочные сетки, или устраивать сборы и не сидеть сложа руки.

8 марта 2022 года мы собирались устроить флешмоб очарования — выехать в наших красивых вечерних платьях в центр Запорожья и там гулять — радовать себя и других красотой. Этому не суждено было случиться, но наши планы не изменились. Мы обязательно это сделаем. После Победы. Ведь это наша задача — несмотря ни на что быть счастливыми. Для самих себя, прежде всего.

Тренировать счастье можно и с помощью мобильных приложений. Ранее мы публиковали перечень программ для тренировки счастья.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.