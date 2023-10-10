Как преодолевать стресс и заботиться о ментальном здоровье — опыт ведущих программ Вікна-новини СТБ и Факти ICTV

Иногда кажется, что стресс стал частью нашей жизни. Ежедневные обстрелы, страх за родных и близких, личные проблемы и события в мире могут губительно повлиять на ментальное здоровье.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Чтобы заботиться о себе каждый день, ведущие и журналисты Фактов ICTV и Вікон СТБ поделились советами, которые помогают эффективно преодолевать стресс. Возможно, они пригодятся и тебе.

Как преодолеть стресс из-за войны — подборка эффективных способов

Ведущая и журналистка Вікна-Новини Яна Брензей пытается сконцентрироваться на текущих задачах. Список дел помогает держать себя в тонусе и не разбегаться мнениям.

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Как писал уцелевший в Аушвице Виктор Франкл, “выжили те, кто фокусировался на своих действиях без ожиданий того, что может или не может произойти”. Но бывает, что эмоции и переживания накрывают, и тогда я даю возможность выплакаться и погоревать.

Яна говорит, что люди имеют право на негативные эмоции, особенно в условиях тех испытаний, которые сегодня проходим все мы. После ночных обстрелов и бессонницы собрать себя получается мыслями, что делать в конкретной ситуации.

Враг не будет диктовать мне, как жить и что делать. Я им на зло после самой тревожной ночи соберусь, задоначу и пойду по делам.

Ведущая Фактов ICTV Юлия Сеник говорит, что сегодня психологическое состояние каждого украинца требует внимания. Ведь опустошенность, тревожность, громкие звуки, страхи за родных нас не оставляют.

Ментально, чтобы не гаснуть в этих ужасающих обстоятельствах, я стараюсь делать как можно больше приятного и полезного. Не откладываю больше на потом. Ловлю наслаждение в самом маленьком.

Прибавляет сил, отвлекает спорт и музыка. Также наполняют позитивом и приятными мыслями сад и растения, цветы. Новые знания, курсы и навыки ведущая не откладывает на потом, берется за все, что интересует и хочется.

— И невероятно мотивирует и стимулирует помощь фронту, пусть даже не глобальная, но каждое твое участие — это чувство весомости, причастности к самому важному делу, цели сегодня всех украинцев. К победе!

А еще очень важно мечтать. Мечты мотивируют, мысли о будущем и ожидание победы также греют изнутри.

Чтобы успокоить ребенка во время обстрелов, Юлия Сеник учит дочь представлять, что над домом в небе есть ангел-хранитель. А дочь Юлии Арина еще в начале войны нашла иконки святых и расставила их на каждом окне со словами: “чтобы ракета не прилетела”.

За полтора года некоторые даже выгорели от солнца, но мы их не убираем. Арина очень верит, что это наша защита. Эта такая детская вера помогает и нам, взрослым.

Ведущая Вікна-Новини Татьяна Высоцкая говорит, от стресса помогают домашние травяные чаи, а еще сбалансированный сон. Также ей нравится уделять свое время саду.

— Война лишь подтвердила, насколько важен сон, а рассветные бдения в коридоре отнимают очень важные часы восстановления. Но я уже знаю, что при возможности час-два дневного сна возобновляют силы.

У каждого вещи, наполняющие спокойствием, разные. Для кого это спорт, тишина, путешествия с друзьями. Татьяна Высоцкая говорит, что простые банальные вещи хорошо работают.

Нам сейчас важно найти свой источник, отключаться от информационного потока, сконцентрироваться на простых вещах, делать простые дела, донатить и не терять веру в победу.

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