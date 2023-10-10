Как преодолевать стресс и заботиться о ментальном здоровье — опыт ведущих программ Вікна-новини СТБ и Факти ICTV

Иногда кажется, что стресс стал частью нашей жизни. Ежедневные обстрелы, страх за родных и близких, личные проблемы и события в мире могут губительно повлиять на ментальное здоровье.
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Чтобы заботиться о себе каждый день, ведущие и журналисты Фактов ICTV и Вікон СТБ поделились советами, которые помогают эффективно преодолевать стресс. Возможно, они пригодятся и тебе.
Ведущая и журналистка Вікна-Новини Яна Брензей пытается сконцентрироваться на текущих задачах. Список дел помогает держать себя в тонусе и не разбегаться мнениям.
Как писал уцелевший в Аушвице Виктор Франкл, “выжили те, кто фокусировался на своих действиях без ожиданий того, что может или не может произойти”. Но бывает, что эмоции и переживания накрывают, и тогда я даю возможность выплакаться и погоревать.
Как писал уцелевший в Аушвице Виктор Франкл, “выжили те, кто фокусировался на своих действиях без ожиданий того, что может или не может произойти”. Но бывает, что эмоции и переживания накрывают, и тогда я даю возможность выплакаться и погоревать.
Яна говорит, что люди имеют право на негативные эмоции, особенно в условиях тех испытаний, которые сегодня проходим все мы. После ночных обстрелов и бессонницы собрать себя получается мыслями, что делать в конкретной ситуации.
Враг не будет диктовать мне, как жить и что делать. Я им на зло после самой тревожной ночи соберусь, задоначу и пойду по делам.
Враг не будет диктовать мне, как жить и что делать. Я им на зло после самой тревожной ночи соберусь, задоначу и пойду по делам.
Фото: Pexels
Ведущая Фактов ICTV Юлия Сеник говорит, что сегодня психологическое состояние каждого украинца требует внимания. Ведь опустошенность, тревожность, громкие звуки, страхи за родных нас не оставляют.
Ментально, чтобы не гаснуть в этих ужасающих обстоятельствах, я стараюсь делать как можно больше приятного и полезного. Не откладываю больше на потом. Ловлю наслаждение в самом маленьком.
Ментально, чтобы не гаснуть в этих ужасающих обстоятельствах, я стараюсь делать как можно больше приятного и полезного. Не откладываю больше на потом. Ловлю наслаждение в самом маленьком.
Прибавляет сил, отвлекает спорт и музыка. Также наполняют позитивом и приятными мыслями сад и растения, цветы. Новые знания, курсы и навыки ведущая не откладывает на потом, берется за все, что интересует и хочется.
— И невероятно мотивирует и стимулирует помощь фронту, пусть даже не глобальная, но каждое твое участие — это чувство весомости, причастности к самому важному делу, цели сегодня всех украинцев. К победе!
А еще очень важно мечтать. Мечты мотивируют, мысли о будущем и ожидание победы также греют изнутри.
Чтобы успокоить ребенка во время обстрелов, Юлия Сеник учит дочь представлять, что над домом в небе есть ангел-хранитель. А дочь Юлии Арина еще в начале войны нашла иконки святых и расставила их на каждом окне со словами: “чтобы ракета не прилетела”.
За полтора года некоторые даже выгорели от солнца, но мы их не убираем. Арина очень верит, что это наша защита. Эта такая детская вера помогает и нам, взрослым.
За полтора года некоторые даже выгорели от солнца, но мы их не убираем. Арина очень верит, что это наша защита. Эта такая детская вера помогает и нам, взрослым.
Ведущая Вікна-Новини Татьяна Высоцкая говорит, от стресса помогают домашние травяные чаи, а еще сбалансированный сон. Также ей нравится уделять свое время саду.
— Война лишь подтвердила, насколько важен сон, а рассветные бдения в коридоре отнимают очень важные часы восстановления. Но я уже знаю, что при возможности час-два дневного сна возобновляют силы.
У каждого вещи, наполняющие спокойствием, разные. Для кого это спорт, тишина, путешествия с друзьями. Татьяна Высоцкая говорит, что простые банальные вещи хорошо работают.
Нам сейчас важно найти свой источник, отключаться от информационного потока, сконцентрироваться на простых вещах, делать простые дела, донатить и не терять веру в победу.
Нам сейчас важно найти свой источник, отключаться от информационного потока, сконцентрироваться на простых вещах, делать простые дела, донатить и не терять веру в победу.
Раньше мы рассказывали о 15 нетипичных признаках, что твоей “менталке” нужна поддержка.
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