Як долати стрес та дбати про ментальне здоров’я — досвід ведучих програм Вікна-новини СТБ і Факти ICTV

Інколи здається, що стрес став частиною нашого життя. Щоденні обстріли, страх за рідних та близьких, особисті проблеми та події у світі можуть згубно вплинути на ментальне здоров’я.

10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. Аби дбати про себе щодня, ведучі та журналісти Фактів ICTV та Вікон СТБ поділилися порадами, які допомагають ефективно долати стрес. Можливо, вони стануть тобі у пригоді.

Як подолати стрес через війну — добірка ефективних способів

Ведуча та журналістка Вікна-Новини Яна Брензей намагається концентруватися на поточних завданнях. Список справ допомагає тримати себе в тонусі та не розбігатися думкам.

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Як писав уцілілий в Аушвіці Віктор Франкл, “вижили ті, хто фокусувався на своїх діях без очікувань того, що може або не може відбутись”. Але буває, що емоції та переживання накривають, і тоді я даю собі можливість виплакатись і погорювати.

Яна каже, люди мають право на негативні емоції, особливо в умовах тих випробувань, які сьогодні проходимо усі ми. Після нічних обстрілів та безсоння зібрати себе вдається думками, що робити в конкретній ситуації.

Ворог не диктуватиме мені, як жити та що робити. Я їм на зло після найтривожнішої ночі зберусь, задоначу і піду у справах.

Ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник каже, сьогодні психологічний стан кожного українця потребує уваги. Адже спустошеність, тривожність, гучні звуки, страхи за рідних нас не полишають.

Ментально, щоб не гаснути в цих жахливих обставинах, я намагаюся робити якомога більше приємного та корисного. Не відкладаю більше на потім. Ловлю насолоду у найменшому.

Додає сил, відволікає спорт і музика. Також сповнюють позитивом та приємними думками сад та рослини, квіти. Нові знання, курси та навички ведуча не відкладає на потім, береться за все, що цікавить і хочеться.

— Також неймовірно мотивує та стимулює допомога фронту, хай навіть не глобальна, але кожна твоя участь — це відчуття вагомості, причетності до найважливішої справи, мети сьогодні всіх українців. До перемоги!

А ще — дуже важливо мріяти. Мрії мотивують, думки про майбутнє та очікування перемоги також гріють зсередини.

Аби заспокоїти дитину під час обстрілів, Юлія Сеник навчає доньку уявляти, що над будинком у небі є янгол-охоронець. А донечка Юлії Аріна ще на початку війни познаходила іконки святих і розставила їх на кожному вікні зі словами: “щоб ракета не прилетіла”.

За півтора року деякі навіть вигоріли від сонця, але ми їх не прибираємо. Аріна дуже вірить, що це наш захист. Така дитяча віра, допомагає і нам, дорослим.

Ведуча Вікна-Новини Тетяна Висоцька каже, від стресу допомагають домашні травʼяні чаї, а ще — збалансований сон. Також їй подобається приділяти свій час саду.

— Війна лише підтвердила, наскільки важливий сон, а світанкові пильнування в коридорі забирають дуже важливі години відновлення. Але я вже знаю, що за можливості година-дві денного сну поновлюють сили.

У кожного речі, які сповнюють спокоєм, різні. Для когось це спорт, тиша, мандрівки з друзями. Тетяна Висоцька каже, що прості банальні речі добре працюють.

Нам зараз важливо знайти своє джерело, відмикатися від інформаційного потоку, концентруватися на простих речах, робити прості справи, донатити і не втрачати віру в перемогу.

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