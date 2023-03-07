15 нетипових ознак, що твоїй “менталці” треба підтримка

В дорослому житті власне фізичне та ментальне здоров’я зазвичай не на часі. Ми ж маємо стільки турбот, про які слід піклуватися, що похід до лікаря лишається в самому кінці списку справ.

Коли терпиш до останнього, ігноруючи симптоми хвороби, можна надовго випасти з життя, адже вони тільки посиляться. Це стосується як фізичного, так і ментального здоров’я.

Чек-листом неочевидних проявів того, що на свою “менталку” треба звернути увагу, поділилася психіатриня й психотерапевтка Ангеліна Левицька.

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Часто до такої емоційної перевтоми та змін у своїх станах призводить не тільки неуважність до себе, а й тривале перебування у стані стресу.

Очевидно, що в житті кожного українця стресу додалося. Тож на які зміни у поведінці та моральному стані слід звертати увагу, щоб не прогавити вигорання, а те й депресію. Ангеліна Левицька підготувала чек-лист з неочевидних 15 пунктів.

Адже чим швидше вдасться визначити, що твоє ментальне здоров’я погіршується, тим швидше можна буде виділити час, щоб подбати про себе та отримати допомогу.

15 тривожних дзвіночків:

Тобі важко даються звичні справи; Легко дратують інші люди; Усе раптом починає здаватися одноманітним і нудним; Тебе не тішить те, що й раніше; Ти відчуваєш себе позбавленим(-ою) вибору; Рівень звичної енергії зменшився; Почуваєшся пригніченим(-ою) на роботі;

8. Починаєш частіше тікати у фантазії про краще життя;

9. Уникаєш побудови планів на майбутнє, тому що починаєш усвідомлювати, що твій стан є непередбачуваним;

10. Загострюєш свою увагу на речах, які зазвичай не турбують;

11. Є порушення сну: безсоння чи його надлишок;

12. Починаєш віддавати пріоритет короткостроковому швидкому задоволенню, забуваючи про наслідки на довгострокову перспективу;

13. Спостерігаєш за собою більше безглуздих дій, ніж зазвичай. Наприклад, занадто багато часу проводиш у соцмережах;

14. Стаєш більш замкненим(-ою) у собі;

15. Починаєш віддалятися від друзів та близьких.

Якщо ти спостерігаєш за собою бодай кілька симптомів — не ігноруй їх, звернися за допомогою до спеціаліста та попіклуйся про себе.

Часто все починається з негативних думок, тому ми розповіли як позбутися негативних думок та змінити своє життя на краще.

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