А може, краще полежати? Як ефективно мотивувати себе до роботи і впоратися з вигоранням

Усі ми люди, тож сил не завжди вистачає, щоб працювати на повну. Ми стомлюємося, відчуваємо брак сил і часом хочемо опустити руки, закутавшись у теплу ковдру.

Затримається такий стан чи швидко мине, залежить від того, як добре ми зможемо себе підтримати й мотивувати.

Для того, щоб швидко повернутися у стрій, не потрібна чарівна паличка. Як допомогти собі, розповіли спеціалісти психологічної підтримки.

У чому твоя сила?

Саме через сумніви в собі ми розчаровуємося і втрачаємо мотивацію навіть вставати з ліжка, не кажучи вже про те, щоб працювати.

Тому щойно ти відчуваєш, що мотивація вщухає — нагадай собі, які ти маєш сильні сторони.

Пригадай, чого вже досяг(-ла), за які навички тебе цінують, які з них добре розвинені. Назви те, чим пишаєшся в собі та своїй роботі.

Це допоможе зміцнити свою віру в себе та поглянути на власну роботу під іншим кутом, надихнутися й мотивуватися проробленою працею.

Згадай, що тобі подобається

Легко сказати “мотивуйся й одразу до роботи”. Та після емоційного занепаду швидко встати й трудитися як бджілка майже неможливо.

Коли мотивація на нулі, треба почати з розминки когнітивних процесів, а вже тоді братися до трудомісткої роботи. Такою розминкою може стати справа, яка тобі подобається та надихає, твоє хобі.

Це перезавантажить нервову систему та покращить настрій, допоможе повернути мотивацію. Як наслідок, у тебе з’явиться більше сил на виконання робочих завдань.

Не забувай про маленькі перемоги

В дитинстві нас хвалили за кожну маленьку перемогу: перший крок, самостійна спроба поїсти, гарний малюнок тощо.

В дорослому світі наші вимоги до себе шалено ростуть. Тепер, щоб заслужити свою ж похвалу, ми мусимо дістати зірку з неба, перевищивши власні очікування.

Однак маленькі перемоги — це теж перемоги. Похвала за них — це своєрідна винагорода, яка потрібна у кожній роботі.

Звісно, не обов’язково купувати собі торт, досить просто відзначити своє досягнення.

Посумували, підбадьорилися — час вирішувати

Для дорослого світу природно сумувати й перебувати у стані апатії. Втім, якщо надавати цьому забагато значення й не шукати рішень — це переросте в хронічний стан.

Тому зосередься не на самій проблемі, а на її розв’язанні, продумуючи всі можливі варіанти.

Прослідкуй за своїм здоров’ям

Фізичне самопочуття прямо впливає на продуктивність. Погіршене самопочуття відволікає від роботи, тому варто приділити увагу своєму здоров’ю.

Скажімо, зайнятися танцями, спортом, більше гуляти на свіжому повітрі на дозвіллі.

Перетвори хобі у заробіток

Цю формулу успіху придумали багато років тому не просто так. Коли ти щось любиш, то робиш це залюбки, а мотивація є завжди.

Однак насправді не все так гладко. Далеко не кожне улюблене заняття може приносити достатній дохід, що рано чи пізно загрожує вигорянням.

Успіх у будь-якій справі ґрунтується на поєднанні пристрасті та досвіду. Тож спершу переконайся, що дійсно зможеш заробляти на результатах цієї діяльності.

Якщо ти все-таки не можеш впоратися зі своїм вигоранням, то читай наш матеріал про техніку написання ресурсного списку й для чого він потрібен.

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