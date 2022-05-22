Не час занепадати духом — шість дієвих порад керівникам, як мотивувати команду під час війни

Попри війну життя продовжується, а отже бізнес має працювати. Але тримати команду вмотивованою досить складно. Адже, найімовірніше, підвищення заробітної плати зараз неможливе, та й продуктивність роботи так чи інакше падає.

Штаб digital-підтримки розповів, як керівнику під час війни мотивувати свою команду.

Говори правду

Не можна заплющувати очі на те, що клієнтів і зарплатні стало менше. На зниження продуктивності є свої причини, тож не треба соромитись говорити про них вголос.

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Справжні компаньйони мають бути чесними й відвертими одне з одним. Разом легше знайти вихід зі складної ситуації.

Визнач нові KPI

Зараз, мабуть, досягти колишніх результатів — завдання марне. Проте все-таки потрібно планувати нові досяжні цілі. KPI (ключові показники ефективності) дійсно мотивують співробітників.

Гарною ідеєю буде на початку місяця проводити зустріч і встановлювати плани на наступні 30 днів. А наприкінці — збиратись для обговорення результатів.

Проводь планерки, зустрічі та дзвінки

Спілкування з колегами дає розуміння, на якому етапі знаходиться компанія та куди потрібно рухатись. Якщо твоя команда працює віддалено, то проводь планерки з відео.

Потрібно створити ефект живого контакту з людьми. Адже спільний чат та голосові повідомлення все-таки не дотягують до звичного формату роботи.

Хвали за результати

По-перше, з тобою вже залишились найсильніші. Цей факт заслуговує на подяку.

А по-друге, якщо команда намагається вийти на довоєнний рівень продуктивності й має в цьому певні успіхи, то обов’язково варто відзначити це й похвалити.

Неформальні зустрічі та дзвінки

Особливо це важливо для тих команд, які постійно працюють онлайн. Співробітникам потрібно краще пізнати одне одного, встановити власний контакт.

Організуй п’ятничні вечори, на яких ви зможете неформально поспілкуватись, або ж книжковий клуб. Є також багато захопливих командних ігор, які дозволять зрозуміти, наскільки твоя команда згуртована.

Знайди психолога у штаті

Усі зараз переживають непростий час як на роботі, так і поза нею. Індивідуальні та групові заняття підтримають команду, адже ментальне здоров’я безпосередньо впливає на продуктивність та успіхи в роботі.

Україна підтримує бізнес різними програмами та допомагає його розвитку, адже зараз, як ніколи, потрібно тримати економіку стабільною. Читай, про що безкоштовний курс для бізнесу від Мінцифри та як до нього долучитись.