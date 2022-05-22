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Не час занепадати духом — шість дієвих порад керівникам, як мотивувати команду під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Травня 2022, 13:30
Не час занепадати духом — шість дієвих порад керівникам, як мотивувати команду під час війни
Фото: Unsplash

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