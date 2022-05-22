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Не время опускать руки — шесть действенных советов руководителям, как мотивировать команду во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 22 мая 2022, 13:30
Як мотивувати команду під час війни - прості поради
Фото: Unsplash

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