Не время опускать руки — шесть действенных советов руководителям, как мотивировать команду во время войны

Несмотря на войну, жизнь продолжается, а значит, бизнес должен работать. Но поддерживать команду мотивированной достаточно сложно. Ведь, вероятнее всего, повышение заработной платы сейчас невозможно, да и производительность работы так или иначе падает.

Штаб digital-поддержки рассказал, как руководителю во время войны мотивировать свою команду.

Говори правду

Нельзя закрывать глаза на то, что клиентов стало меньше, а зарплата может снизиться. Для снижения производительности есть свои причины, не нужно стесняться говорить о них вслух.

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Настоящие компаньоны должны быть честны и откровенны друг с другом. Ведь так легче найти выход из сложной ситуации.

Определи новые KPI

Сейчас, пожалуй, добиться прежних результатов — задача неподъёмная. Однако все же нужно планировать новые достижимые цели. KPI (ключевые характеристики эффективности) действительно мотивируют работников.

Хорошей идеей будет в начале месяца проводить встречу и устанавливать планы на следующие 30 дней. А в конце — собираться для обсуждения результатов.

Проводи планерки, встречи и звонки

Общение с коллегами дает понимание, на каком этапе находится компания и куда следует двигаться. Если твоя команда работает удаленно, проводи планерки с видео.

Следует создать эффект живого контакта с людьми. Ведь общий чат и голосовые сообщения все-таки не дотягивают до обычного формата работы.

Хвали за результаты

Во-первых, с тобой уже остались самые сильные. Этот факт заслуживает благодарности.

А во-вторых, если команда пытается выйти на довоенный уровень производительности и добилась определенных успехов, обязательно стоит отметить это и похвалить.

Неформальные встречи и звонки

Особенно это важно для команд, которые постоянно работают онлайн. Сотрудникам нужно лучше узнать друг друга, установить собственный контакт.

Организуй пятничные вечера, на которых вы сможете неформально пообщаться, или книжный клуб. Есть также много увлекательных командных игр, которые позволят понять, насколько твоя команда сплочена.

Найди психолога в штате

Все сейчас переживают непростое время как на работе, так и вне ее. Индивидуальные и групповые занятия поддержат команду, ведь ментальное здоровье оказывает непосредственное влияние на производительность и успехи в работе.

Украина поддерживает бизнес посредством разных программ и способствует его развитию, ведь сейчас, как никогда, нужно сохранять стабильность экономики. Читай, о чем бесплатный курс для бизнеса от Минцифры и как к нему присоединиться.