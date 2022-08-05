А может, лучше полежать? Как эффективно мотивировать себя к работе и справиться с выгоранием

Все мы люди, поэтому сил не всегда хватает, чтобы работать на полную. Мы устаем, чувствуем упадок сил, и иногда хочется опустить руки, закутавшись в теплое одеяло.

Долго будет длиться такое состояние или быстро пройдет, зависит от того, насколько хорошо мы сможем себя поддержать и мотивировать.

Для того чтобы быстро вернуться в строй, не нужна волшебная палочка. Как себе помочь, рассказали специалисты психологической поддержки.

В чем твоя сила?

Именно из-за сомнений в себе мы разочаровываемся и теряем мотивацию даже вставать с постели, не говоря уже о том, чтобы работать.

Поэтому как только ты чувствуешь, что мотивация утихает — напомни себе, какие у тебя сильные стороны.

Вспомни, чего ты уже достиг(-ла), за какие навыки тебя ценят, какие из них хорошо развиты. Назови то, чем ты гордишься в себе и своей работе.

Это поможет укрепить веру в себя и взглянуть на свою работу под другим углом, вдохновиться и мотивироваться проделанным трудом.

Вспомни, что тебе нравится

Легко сказать “мотивируйся и сразу за работу”. Но после эмоционального упадка просто встать и трудиться с бешеной эффективностью почти невозможно.

Когда мотивация на нуле, нужно начать с разминки когнитивных процессов, а уже тогда приступать к трудоемкой работе. Такой разминкой может стать дело, которое тебе нравится и вдохновляет, например, хобби.

Это перезагрузит нервную систему и улучшит настроение, поможет вернуть мотивацию. В результате у тебя появится больше сил для выполнения рабочих задач.

Не забывай о маленьких победах

В детстве нас хвалили за каждую маленькую победу: первый шаг, самостоятельная попытка поесть, хороший рисунок.

Во взрослом мире наши требования к себе стремительно растут. Теперь, чтобы заслужить свою похвалу, мы должны достать звезду с неба, превзойдя свои же ожидания.

Однако маленькие победы — это тоже победы. Похвала за них — это своеобразное вознаграждение, необходимое в каждой работе.

Конечно, не обязательно покупать себе торт, достаточно просто отметить свое достижение.

Погрустили, взбодрились — пора решать

Во взрослом мире нормально унывать и находиться в состоянии апатии. Однако, если придавать этому слишком большое значение и не искать решений — это перерастет в хроническое состояние.

Поэтому сосредоточься не на самой проблеме, а на ее решении, продумывая все возможные варианты.

Проследи за своим здоровьем

Физическое самочувствие оказывает прямое влияние на производительность. Ухудшенное самочувствие отвлекает от работы, поэтому следует уделить внимание своему здоровью.

Например, заняться танцами, спортом, больше бывать на свежем воздухе в свободное от работы время.

Преврати хобби в заработок

Эту формулу успеха придумали много лет назад не просто так. Когда ты что-то любишь, то делаешь это с удовольствием, а мотивация есть всегда.

Однако в реальности не все так хорошо. Далеко не все, что нам нравится, может приносить реальный доход, что рано или поздно грозит выгоранием.

Успех в любом деле является сочетанием страсти и опыта. Поэтому сперва убедись, что действительно сможешь зарабатывать на результатах этой деятельности.

Если ты все же не можешь справиться со своим выгоранием, читай наш материал о технике написания ресурсного списка и для чего он нужен.

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