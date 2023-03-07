15 нетипичных признаков, что твоей “ментальке” нужна поддержка

Во взрослой жизни собственное физическое и ментальное здоровье обычно не на времени. Мы же имеем столько забот, о которых следует заботиться, что поход к врачу остается в самом конце списка дел.

Когда терпишь до последнего, игнорируя симптомы болезни, можно надолго выпасть из жизни, ведь она только усугубляется. Это касается как физического, так и ментального здоровья.

Чек-листом неочевидных проявлений того, что на свою “менталку” надо обратить внимание, поделилась психиатр и психотерапевт Ангелина Левицкая.

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15 признаков, что надо остановиться и уделить время себе:

Часто к такому эмоциональному переутомлению и изменениям в своих состояниях приводит не только невнимательность к себе, но и длительное пребывание в состоянии стресса.

Очевидно, что в жизни каждого украинца стресса прибавилось. Так на какие изменения в поведении и моральном состоянии следует обращать внимание, чтобы не упустить выгорание, а то и депрессию. Ангелина Левицкая подготовила чек-лист из неочевидных 15 пунктов.

Ведь чем быстрее удастся определить, что твое ментальное здоровье ухудшается, тем быстрее можно будет выделить время, чтобы позаботиться о себе и получить помощь.

15 тревожных звоночков:

Тебе трудно даются привычные дела; Легко раздражают другие люди; Все вдруг начинает казаться однообразным и скучным; Тебя не радует то, что и раньше; Ты чувствуешь себя лишенным(-ой) выбора; Уровень привычной энергии уменьшился; Чувствуешь себя подавленным(-ой) на работе;

8. Начинаешь чаще убегать в фантазии о лучшей жизни;

9. Избегаешь построения планов, потому что начинаешь осознавать, что твое состояние является непредсказуемым;

10. Ты заостряешь свое внимание на вещах, которые обычно не беспокоят;

11. Есть нарушения сна: бессонница или его избыток;

12. Начинаешь отдавать приоритет краткосрочному быстрому удовлетворению, забывая о последствиях на долгосрочную перспективу;

13. Наблюдаешь за собой больше бессмысленных действий, чем обычно. Например, слишком много времени проводишь в соцсетях;

14. Становишься более замкнутым(-ой) в себе;

15. Начинаешь отдаляться от друзей и близких.

Если ты наблюдаешь за собой хотя бы несколько симптомов — не игнорируй их, обратись за помощью к специалисту и позаботься о себе.

Часто все начинается с негативных мыслей, поэтому мы рассказали как избавиться от негативных мыслей и изменить свою жизнь к лучшему.

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