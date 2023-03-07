15 нетипичных признаков, что твоей “ментальке” нужна поддержка

Во взрослой жизни собственное физическое и ментальное здоровье обычно не на времени. Мы же имеем столько забот, о которых следует заботиться, что поход к врачу остается в самом конце списка дел.
Когда терпишь до последнего, игнорируя симптомы болезни, можно надолго выпасть из жизни, ведь она только усугубляется. Это касается как физического, так и ментального здоровья.
Чек-листом неочевидных проявлений того, что на свою “менталку” надо обратить внимание, поделилась психиатр и психотерапевт Ангелина Левицкая.
Часто к такому эмоциональному переутомлению и изменениям в своих состояниях приводит не только невнимательность к себе, но и длительное пребывание в состоянии стресса.
Очевидно, что в жизни каждого украинца стресса прибавилось. Так на какие изменения в поведении и моральном состоянии следует обращать внимание, чтобы не упустить выгорание, а то и депрессию. Ангелина Левицкая подготовила чек-лист из неочевидных 15 пунктов.
Ведь чем быстрее удастся определить, что твое ментальное здоровье ухудшается, тем быстрее можно будет выделить время, чтобы позаботиться о себе и получить помощь.
8. Начинаешь чаще убегать в фантазии о лучшей жизни;
9. Избегаешь построения планов, потому что начинаешь осознавать, что твое состояние является непредсказуемым;
10. Ты заостряешь свое внимание на вещах, которые обычно не беспокоят;
11. Есть нарушения сна: бессонница или его избыток;
12. Начинаешь отдавать приоритет краткосрочному быстрому удовлетворению, забывая о последствиях на долгосрочную перспективу;
13. Наблюдаешь за собой больше бессмысленных действий, чем обычно. Например, слишком много времени проводишь в соцсетях;
14. Становишься более замкнутым(-ой) в себе;
15. Начинаешь отдаляться от друзей и близких.
Если ты наблюдаешь за собой хотя бы несколько симптомов — не игнорируй их, обратись за помощью к специалисту и позаботься о себе.
Часто все начинается с негативных мыслей, поэтому мы рассказали как избавиться от негативных мыслей и изменить свою жизнь к лучшему.
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