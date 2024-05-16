Психология

Позитивный рефрейминг: как переключиться с “все пропало” на “новый старт” и почувствовать счастье

Мария Бондар, редактор сайта 16 мая 2024, 07:00
Позитивный рефрейминг
Фото: Pexels

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