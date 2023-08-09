Подарят вдохновение и поднимут настроение! Елена-Кристина Лебедь поделилась списком книг-антидепрессантов

Каждый человек находит свои способы, чтобы преодолевать трудности. Для кого-то это может быть горячая ванна и свечи, а для некоторых — чтение книги.

Но еще важно уметь выбрать именно ту печатную историю, обладающую мощной силой и особой атмосферой.

9 августа, в День книголюбов, ведущая проекта Нового канала Аферисты в сетях Елена-Кристина Лебедь поделилась своими книгами-антидепрессантами. Поэтому если ты ищешь то, что способно дать тебе вдохновение и приподнятое настроение, тогда эта подборка точно для тебя.

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Прекрасное утро. Как не проспать жизнь — Гэл Элрод

Прекрасное утро. Как не проспать жизнь — это мотивационный бестселлер, в котором рассказывают не только, как вставать рано и планировать свое время, но и о влиянии первого часа дня на жизнь человека.

Также в книге изложен метод самоорганизации, который каждый человек может использовать, чтобы успевать значительно больше, чем мог себе представить.

Разговоры с Богом — Нил Доналд Волш

Автор в формате своеобразного диалога делится мыслями и простыми истинами по разным вопросам: брак, разрыв, секс, власть, деньги, здоровье, видимое и невидимое, правда и неправда.

Рассказ идет в формате вопросов и ответов, поэтому найти нужную тему и разобраться в ней будет достаточно просто.

Радость изнутри — Чед-Менг Тан

Чед-Менг Тан стремится показать своим читателям, что источник счастья — внутри каждого, и его уровнем можно управлять благодаря регулярным тренировкам ума. Как это сделать? Рассказывает в своей книге сам автор.

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