Подарують натхнення та піднесений настрій! Олена-Крістіна Лебідь поділилась списком книг-антидепресантів

Кожна людина знаходить свої способи, аби долати труднощі. для когось це може бути гаряча ванна зі свічками, а для декого — читання книги.

Та ще важливо вміти вибрати саме ту друковану історію, яка володіє потужною силою та особливою атмосферою.

9 серпня, у День книголюбів, ведуча проекту Нового каналу Аферисти в сітях Олена-Крістіна Лебідь поділилась своїми книгами-антидепресантами. Тому, якщо ти шукаєш те, що здатне дати натхнення та піднесений настрій, тоді ця підбірка точно для тебе.

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Також у книзі викладений метод з самоорганізації, який кожна людина може використовувати, щоб встигати значно більше, ніж могла собі уявити.

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Розповідь йде у форматі запитань та відповідей, тому знайти потрібну тему та розібратись у ній буде досить легко.

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