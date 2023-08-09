Їм точно місце у твоїй бібліотеці! Книжкові новинки серпня для дорослих та малюків — добірка

Читання допомагає нам розвантажитися, дізнатися щось нове, розвиває уяву, змінює нас самих. Якщо ти цікавишся книжковими новинками українського ринку, ми поділимося списком тих, які варто прочитати.

Видавництво Vivat розповіло про книжкові новинки серпня. Серед них — болючі записи про повномасштабну війну, сучасна українська поезія, нон-фікшн та дитяча література.

Книжкові новинки серпня: що цікавого прочитати

Свіжі літературні новинки завжди радують, в них ми можемо побачити світ та події так, як це бачить автор(-ка). Особливо це важливо в часи війни, коли кожен відчуває усе по-своєму.

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Володимир Вакуленко, Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші

Ця книга — щоденник окупації. Тут болючі і й правдиві записи письменника від початку повномасштабного вторгнення і під час окупації Ізюма та його рідного села Капитолівки на Харківщині.

Володимир усвідомлював, що в нього мало шансів вижити. Бо він українець, активіст, мав власну гідність.

За день до викрадення Володимир заховав щоденник під вишнею на своєму подвір’ї, заповівши батькові: Коли наші прийдуть — віддаси.

У книгу ввійшла поезія для дітей та дорослих, щоденник окупації, історії друзів та рідних. Кошти від продажу першого накладу книги будуть переказані родині Володимира Вакуленка.

Поетична антологія Поміж сирен

Антологія української культури та свідчень війни. Поезія відчайдушних сердець, які борються та вчаться жити поміж сирен. Антологія складається з творів 59 сучасних українських поетів і поеток.

Як документ, як свідчення, як поетична хроніка великої війни ця збірка мусить бути різноголосою, контрастною, трохи нерівною. Цими віршами говорить наш час.

Анна Гін, Як ти там?

Книга журналістки, психологині та блогерки, яка ділиться пережитим. Вона підійде тим, для кого важливі не лише історії, а й рефлексії. Багато хто упізнає в текстах себе та відкриє всі події наново.

Ракети за вікном, евакуація, втрата найближчих, вірний доберман, нові друзі, розчарування та віднайдені сенси…

Книжкові новинки серпня для дітей

Для дітей видавництво також підготувало літературні новинки. Тут і підліткова проза, і казки, і захопливі історії.

Келлі Барнгілл, Велетка й сироти

Події відбуваються у містечку Брила-в-Долині, яке зруйнували повені. Місто втратило видатні пам’ятки та місця, де колись збиралися його жителі.

Місто прагне врятувати його мер — драконоборець. Але всю правду знають лише сироти з притулку на околицях міста. Чи повірять дітям люди? Читай у новинці.

Забіне Больман, Маленька Соня в лісі різдвяних історій

Маленька Соня й Ліскулька ніколи не чули про Різдво. До них завітала Мишка з міста, яка розповіла про неймовірне та чарівне свято. Вона навчить пекти коржики, розповість, як потрібно готуватися та прикрашати оселю.

Але найважливіше — Мишка навчить вірити в дива. Це затишна книга, сповнена теплими історіями та вірою в найкраще.

Забіне Больман, Маленька Соня й повна ковдра казочок

У Соні велика радість — її подружка вперше залишається в неї на ночівлю. Ліскулька не може засинати без казки на ніч, але Соня не знає жодної.

Соня вирушає на пошуки казок, дорогою зустрічає мешканців лісу, що діляться історіями. Але вони також жодної казочки не знають! Чи вдасться малій віднайти хоча б одну казку? Читай у захопливій книзі.

Раніше ми розповідали про топ книг, які варто прочитати дітям влітку.

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