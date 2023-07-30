Сучасники української літератури: хто вони та які їхні твори закохують у себе з перших сторінок

Сучасна українська література — це перлини. Справді, жити в один час з такими людьми та читати їхні твори, відвідувати поетичні вечори та мати автограф — неоціненно.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, хто вони — сучасні українські письменники.

Сучасні українські письменники: біографія та твори

Познайомся із сучасними класиками української літератури. Можливо, хтось із них припаде тобі до душі? Або ти відшукаєш щось, що давно хотілося прочитати. Хоч ця добірка, звісно, — не повний перелік відомих та маловідомих талантів.

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Оксана Забужко

Одна з найвідоміших українських авторок. Не тільки письменниця, а й викладачка, політична активістка, феміністка та літературознавиця. Народилася в Луцьку, пише з дев’яти років. Творчість Оксани Забужко пов’язана з темами національної ідентичності та гендеру.

Твори Забужко перекладені понад 20 мовами, а роман Польові дослідження українського сексу став найбільш перекладеним у світі українським твором, він дав старт нашій літературі у світі.

Оксана Забужко має безліч премій, викладає у Гарварді та Пітсбурзькому університеті. Прочитати радимо: Польові дослідження українського сексу, Музей покинутих секретів, Планета Полин, І знов я влізаю в танк, Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій.

Гібридна війна — це великою мірою “жіноча війна”, де затуманити мізки важливіше, ніж розстріляти бомбами й гарматами “живу силу противника”, — а це якраз та територія, де жінки дадуть чоловікам фору.

Сергій Жадан

Український письменник, перекладач, громадський діяч та фронтмен гуртів Жадан і Собаки, а також Лінія Маннергейма. Походить зі Старобільська Луганської області, проте живе в Харкові майже все життя.

Твори Сергія Жадана отримують численні нагороди, вони перекладені понад 20 мовами. Він став одним з найвідоміших представників сучукрліт. Встиг побути викладачем, потім — письменником та співаком.

Був активним учасником харківського Євромайдану та Помаранчевої революції. Був висунутий на Нобелівську премію. Щоб познайомитися з творчістю Сергія Жадана, рекомендуємо прочитати: Хлібне перемир’я, Інтернат, Гімн демократичної молоді, Динамо Харків, Ворошиловград.

Так і є: наші діти добре знають ціну громадянству, діти, які обираючи між довірою та безпекою, відтепер завжди обиратимуть сухий підвал бомбосховища.

Макс Кідрук

Український письменник та мандрівник. Побував у понад 30 країнах світу. Походить із селища Володимирець Рівненської області. Працював програмістом та розробником CAD-систем. Після гранту на навчання за кордоном почав досліджувати світ, а після цього — писати книги.

Першими стали тревелоги з різних країн, а потім і художні твори. Макс Кідрук пише в жанрі технотрилерів. Щоб познайомитися з творчістю, прочитай: Не озирайся і мовчи, Колонія, Твердиня, Де немає Бога.

Я лише хочу, щоб ви затямили одне: по обидва боки Дніпра є країна, що має назву Україна. У цій країні живуть українці — небратній росіянам народ. І цей народ готовий до останнього відстоювати своє право жити вільно.

Ірена Карпа

Українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча. Має псевдо Соя Лось. Народилася в Черкасах, володіє п’ятьма мовами. Шлях до публікацій їй відкрив інший письменник — Юрій Іздрик.

Пізніше Ірена Карпа почала видавати романи — Полювання в Гельсінкі, Фройд би плакав, Супермаркет самотності, Перламутрове порно. А книга Добло і Зло отримала антипремію і водночас схвальні відгуки читачів.

Щоб познайомитися з творчістю Ірени Карпи, можна почати з таких книг: Тільки нікому про це не кажи, Фройд би плакав, Добрі новини з Аральського моря.

Держава — то не лише репресивна машина податків і чиновницьких побудов. Це ще й суспільство. А суспільство — це багато-багато окремих доль, об’єднаних на даний момент спільною метою: вижити й перемогти.

Юрій Андрухович

Юрій Андрухович — український поет, прозаїк, перекладач та революціонер. Його література — постмодерністська, видається в багатьох країнах світу: Польщі, Німеччині, Словаччині, Чехії, Канаді, США, Угорщині, Фінляндії, Сербії, Італії, Швейцарії, Іспанії, Болгарії, Хорватії та інших.

Походить з Івано-Франківська, там живе і працює. Є одним із засновників поетичної групи Бу-Ба-Бу. Часопис Сучасність дав його творам побачити світ. Саме Юрій Андрухович був одним з тих, хто просував українську літературу у світі.

До прочитання радимо: Листи в Україну, Московіада, Радіо Ніч, Коханці Юстиції, Лексикон інтимних міст.

Є думка, що “совок” вимирає. Але це не так. Він не вимирає, він омолоджується. В колі молодших людей він перетворюється на курйозну міфологію, що доповнюється їхніми вчинками.

Любко Дереш

Відомий сучасний український письменник, пише у жанрі молодіжного постмодернізму. Походить зі Львівщини, міста Пустомити. Першою публікацією був роман Культ, письменнику тоді було 18 років.

Твори автора видають різними мовами: німецькою, польською, італійською, сербською, французькою. Найвідомішими творами є Архе, Спустошення, Культ та Намір!

Ця література містична, яскрава, переповнена духом молодості.

Ми – цвіт нації, ми – цвіль нації. Насправді ж ми просто є.

Андрій Кокотюха

Український письменник, белетрист. Народився в Ніжині, а перший твір написав у сім років. Публікуватися почав з 1987 року. За творами Андрія Кокотюхи знімають фільми. Андрій Кокотюха став одним із засновників Творчої асоціації 500, яка об’єднувала митців 90-х років.

Автора люблять діти та батьки, адже він створює захопливі сюжети, як-от Таємниця козацького скарбу чи Гімназист і Чорна рука.

А дорослим припаде до душі роман Червоний та його продовження — Червоний. Без лінії фронту.

Люди планети Земля за весь час існування цивілізації винайшли насправді дуже мало речей, які за бажання не можна було б застосувати проти самої людини.

Раніше ми розповідали, як радянська влада воювала з українськими поетами.

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