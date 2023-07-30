Современники украинской литературы: кто они и какие их произведения влюбляют в себя с первых страниц

Современная украинская литература — это жемчужины. Действительно, жить вместе с такими людьми и читать их произведения, посещать поэтические вечера и иметь автограф — бесценно.

В нашем материале ты узнаешь, кто они — современные украинские писатели.

Современные украинские писатели: биография и произведения

Познакомься с современными классиками украинской литературы. Может, кто-нибудь из них придется тебе по душе? Или ты отыщешь что-то, что давно хотелось прочесть. Эта подборка, конечно, не полный перечень известных и малоизвестных талантов.

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Оксана Забужко

Одна из самых известных украинских авторов. Не только писательница, но и преподавательница, политическая активистка, феминистка и литературовед. Родилась в Луцке, пишет с девяти лет. Творчество Оксаны Забужко связано с темами национальной идентичности и гендера.

Произведения Забужко переведены более чем на 20 языков, а роман Полевые исследования украинского секса стал наиболее переведенным в мире украинским произведением, он дал старт нашей литературе в мире.

У Оксаны Забужко множество премий, преподает в Гарварде и Питтсбургском университете. Прочитать советуем: Полевые исследования украинского секса, Музей заброшенных секретов, Планета Полынь, И снова я влезаю в танк, Notre Dame d’Ukraine: Украинка в конфликте мифологий.

Гибридная война — это во многом “женская война”, где затуманить мозги важнее, чем расстрелять бомбами и пушками “живую силу противника”, — это как раз та территория, где женщины дадут мужчинам фору.

Сергей Жадан

Украинский писатель, переводчик, общественный деятель и фронтмен групп Жадан и Собаки, а также Линия Маннергейма. Родом из Старобельска Луганской области, однако живет в Харькове почти всю жизнь.

Произведения Сергея Жадана получают многочисленные награды, они переведены более чем на 20 языков. Он стал одним из самых известных представителей современной украинской литературы. Успел побыть преподавателем, потом писателем и певцом.

Был активным участником харьковского Евромайдана и Оранжевой революции. Был выдвинут на Нобелевскую премию. Чтобы познакомиться с творчеством Сергея Жадана, рекомендуем прочесть: Хлебное перемирие, Интернат, Гимн демократической молодежи, Динамо Харьков, Ворошиловград.

Так и есть: наши дети хорошо знают цену гражданству, дети, которые выбирая между доверием и безопасностью, теперь будут всегда выбирать сухой подвал бомбоубежища.

Макс Кидрук

Украинский писатель и путешественник. Побывал в более чем 30 странах мира. Родом из поселка Владимирец Ровенской области. Работал программистом и разработчиком CAD-систем. После гранта на обучение за границей начал исследовать мир, а после этого писать книги.

Первыми стали тревелоги из разных стран, а затем и художественные произведения. Макс Кидрук пишет в жанре технотриллеров. Чтобы познакомиться с творчеством, прочти: Не оглядывайся и молчи, Колония, Твердыня, Где нет Бога.

Я только хочу, чтобы вы поняли одно: с обеих сторон Днепра есть страна, которая называется Украина. В этой стране живут украинцы — небратский россиянам народ. И этот люд готов до последнего отстаивать свое право жить свободно.

Ирена Карпа

Украинская писательница, певица, журналистка и телеведущая. Имеет псевдоним Соя Лось. Родилась в Черкассах, владеет пятью языками. Путь к публикациям ей открыл другой писатель — Юрий Издрык.

Позже Ирэна Карпа начала издавать романы — Охота в Хельсинки, Фрейд бы плакал, Супермаркет одиночества, Перламутровое порно. А книга Добло и Зло получила антипремию и в то же время одобрительные отзывы читателей.

Чтобы познакомиться с творчеством Ирены Карпы, можно начать с таких книг: Только никому об этом не говори, Фрейд бы плакал, Хорошие новости из Аральского моря.

Государство — это не только репрессивная машина налогов и чиновничьих построений. Это еще и общество. А общество — это много отдельных судеб, объединенных на данный момент общей целью: выжить и победить.

Юрий Андрухович

Юрий Андрухович — украинский поэт, прозаик, переводчик и революционер. Его литература — постмодернистская, издается во многих странах мира: Польше, Германии, Словакии, Чехии, Канаде, США, Венгрии, Финляндии, Сербии, Италии, Швейцарии, Испании, Болгарии, Хорватии и других.

Родом из Ивано-Франковска, там живет и работает. Является одним из основателей поэтической группы Бу-Ба-Бу. Журнал Современность дал его произведениям увидеть мир. Именно Юрий Андрухович был одним из тех, кто продвигал украинскую литературу в мире.

К прочтению советуем: Письма в Украине, Московиада, Радио Ночь, Любовники Юстиции, Лексикон интимных городов.

Есть мнение, что “совок” вымирает. Но это не так. Он не вымирает, он омолаживается. В кругу младших людей он превращается в курьезную мифологию, дополняемую их поступками.

Любко Дереш

Известный современный украинский писатель, пишет в жанре молодежного постмодернизма. Родом из Львовской области, города Пустомыты. Первой публикацией был роман Культ, писателю тогда было 18 лет.

Произведения автора издают на разных языках: немецком, польском, итальянском, сербском, французском. Самыми известными произведениями являются Архе, Разорение, Культ и Намерение!

Эта литература мистическая, яркая, переполненная духом молодости.

Мы — цвет нации, мы — плесень нации. На самом же деле мы просто есть.

Андрей Кокотюха

Украинский писатель, беллетрист. Родился в Нежине, а первое произведение написал в семь лет. Публиковаться начал с 1987 года. По произведениям Андрея Кокотюхи снимают фильмы. Андрей Кокотюха стал одним из основателей Творческой ассоциации 500, объединявшей деятелей искусства 90-х годов.

Автора любят дети и родители, ведь он создает увлекательные сюжеты, например Тайна казацкого сокровища или Гимназист и Черная рука.

А взрослым придется по душе роман Красный и его продолжение — Красный. Без линии фронта.

Люди планеты Земля за все время существования цивилизации изобрели действительно мало вещей, которые при желании нельзя было бы применить против самого человека.

Раньше мы рассказывали, как советские власти воевали с украинскими поэтами.

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