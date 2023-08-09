Им точно место в твоей библиотеке! Книжные новинки августа для взрослых и малышей — подборка

Чтение помогает нам разгрузиться, узнать что-то новое, развивает воображение, меняет нас самих. Если вы интересуетесь книжными новинками украинского рынка, мы поделимся списком тех, которые стоит прочитать.

Издательство Vivat рассказало о книжных новинках августа. Среди них болезненные записи о полномасштабной войне, современная украинская поэзия, нон-фикшн и детская литература.

Книжные новинки августа: что интересного прочитать

Свежие литературные новинки всегда радуют, в них мы можем увидеть мир и события так, как это видит автор. Особенно это важно во время войны, когда каждый чувствует все по-своему.

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Владимир Вакуленко, Я превращаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи

Эта книга — дневник оккупации. Здесь болезненные и правдивые записи писателя с начала полномасштабного вторжения и во время оккупации Изюма и его родного села Капитоловки в Харьковской области.

Владимир понимал, что у него мало шансов выжить. Потому что он украинец, активист, имел собственное достоинство.

За день до похищения Владимир спрятал дневник под вишней на своем дворе, завещав отцу: Когда наши придут — отдашь.

В книгу вошла поэзия для детей и взрослых, дневник оккупации, истории друзей и родных. Деньги от продажи первого тиража книги будут перечислены семье Владимира Вакуленко.

Поэтическая антология Среди сирен

Антология украинской культуры и свидетельств войны. Поэзия отчаянных сердец, которые борются и учатся жить среди сирен. Антология состоит из произведений 59 современных украинских поэтов.

Как документ, как свидетельство, как поэтическая хроника большой войны, этот сборник должен быть разноголосым, контрастным, немного неровным. Этими стихами говорит наше время.

Анна Гин, Как ты там?

Книга журналистки, психолога и блогера, которая делится пережитым. Она подойдет тем, для кого важны не только истории, но и рефлексии. Многие узнают в текстах себя и откроют все события заново.

Ракеты за окном, эвакуация, потеря самых близких, верный доберман, новые друзья, разочарование и найденные смыслы…

Книжные новинки августа для детей

Для детей издательство тоже подготовило литературные новинки. Здесь и подростковая проза, и сказки, и увлекательные истории.

Келли Барнхилл, Великан и сироты

События происходят в городке Брыла-в-Долине, который разрушили наводнения. Город потерял достопримечательности и места, где когда-то собирались его жители.

Город стремится спасти его мэр — драконоборец. Но всю правду знают только сироты из приюта на окрестностях города. Поверят ли детям люди? Читай в новинке.

Забине Больман, Маленькая Соня в лесу рождественских историй

Маленькая Соня и Лискулька никогда не слышали о Рождестве. К ним пришла Мышка из города, которая рассказала о невероятном и волшебном празднике. Она научит печь лепешки, расскажет, как нужно готовиться и украшать дом.

Но самое важное — Мышка научит верить в чудеса. Это уютная книга, полная теплых историй и веры в лучшее.

Забине Больман, Маленькая Соня и полное одеяло сказочек

У Сони большая радость — ее подружка впервые остается у нее на ночевку. Лискулька не может засыпать без сказки на ночь, но Соня не знает ни одной.

Соня отправляется на поиски сказок, по дороге встречает жителей леса, которые делятся историями. Но они тоже ни одной сказки не знают! Удастся ли малышке найти хотя бы одну сказку? Читай в увлекательной книге.

Раньше мы рассказывали о топе книг, которые стоит прочитать детям летом.

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