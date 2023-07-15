Щоб далека дорога не виснажила, а надихнула: три книги, які варто взяти у подорож

Війна — не привід відкладати відпустку та відпочинок. Якісне відновлення потрібне усім й за будь-яких обставин, адже виснажений стан значно зменшує ефективність.

Ідеальним варіантом для відновлення є зміна локації. Нові місця наповнюють нас ресурсом, а яскраві враження надихають на подальшу роботу.

Куди б ти не запланував(-ла) подорож, в Україну чи за її межі, далека дорога може настільки виснажити, що весь ефект відпочинку одразу зникне.

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Вихід з такої неприємної ситуації є. В дорозі можна читати цікаву літературу й замість виснаження отримати натхнення, мотивацію та розслаблення. Саме такі три книги знайдеш у добірці від TED.

Вибачте, на мене чекають — Аньєс Мартен-Люган

Життя не обмежується роботою. Проте багато хто про це, на жаль, забуває. Серед таких людей і головна героїня книги — молода перекладачка Яель.

Ця легка історія розповідає про те, як життя роботою вплинуло на героїню, її стиль, звички та погляди на життя. Кожен крок Яель став виваженим, а час перетворився на суцільний прорахований графік.

Звісно, дівчина досягла успіхів у роботі: вимогливий шеф її цінує, а клієнти обожнюють. Проте часу на відпочинок дівчина не дає ні собі, ні іншим.

Так, в її руках постійно миготить телефон, а з веселих посиденьок Яель першою тікає зі словами: “на мене чекають”. Здається, вона загубилася у роботі й вже забула відчуття — коли на тебе чекає не лише робота.

37 буддійських штук. Як пережити бентежні часи — Ольга Корнюшина

У кожного бувають лихі переломні часи, коли не знаєш куди рухатися далі й що робити зі своїм життям. Коли рухатися вперед не дають демони минулого, а твої реакції та гнів на світ заважають жити.

Звісно, мотиваційна література не вирішить усіх проблем, але певна філософія й практики можуть допомогти стати спокійнішим(-ою), відпускати минуле та спокійно реагувати на складні ситуації.

У цій книзі закладено 37 кроків, які здатні змінити твій психологічний стан і ставлення до життя на краще. В основі кожного кроку — буддійська мудрість. Філософію авторка підкріплює історіями із власного життя та паралелями з більш наукових сфер.

Тож вона справді може допомогти досягти миру й гармонії, зрозуміти, куди ж йти далі, як жити зі своїми емоціями та реагувати на несправедливість світу.

За межами порядку. Ще 12 правил життя — Джордан Пітерсон

Повномасштабне вторгнення довело, що людина не здатна усе контролювати. Часто події в нашому житті не залежать від нас.

Та змиритися з цим буває й справді складно, адже відсутність контролю та тривала невизначеність може викликати тривогу, страх й навіть почуття провини.

За межами порядку. Ще 12 правил життя — це друга книга Джордана Пітерсона, де автор розповідає про те, як приймати невизначеність та хаос. Адже в реальності не все залежить від нас.

Так, автор вчить приймати аномалію, новизну, непередбачуваність, трансформацію, розрив, і життєві падіння. Він вчить, як переживати втрати, відчай і страждання й лишатися вдячним.

Адже життя — це подорож, де у кожного свій шлях. Воно не буває лінійним, тож в ньому не завжди все райдужно та яскраво. Бувають моменти, коли все йде шкереберть, а ми ніяк не здатні вплинути на це. Можливо, не варто?

Та книги можуть не лише давати мотивацію. Вони здатні вчити ефективно жити та спілкуватися. Підбіркою книг, які допоможуть у спілкуванні з людьми, поділилася психологині у нашому матеріалі.

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