Чтобы дальняя дорога не истощила, а вдохновила: три книги, которые следует взять в путешествие

Война — не повод откладывать отпуск и отдых. Качественное восстановление нужно всем и в любых обстоятельствах, ведь истощенное состояние значительно уменьшает эффективность.

Идеальным вариантом восстановления является изменение локации. Ведь новые места наполняют нас ресурсом, а яркие впечатления вдохновляют на дальнейшую работу.

Куда бы ты ни запланировал(-а) путешествие, в Украину или за ее пределы, далекий путь может настолько истощить, что весь эффект отдыха сразу исчезнет.

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Выход из такой неприятной ситуации есть. В пути можно читать интересную литературу и вместо истощения получить вдохновение, мотивацию и расслабление. Именно такие три книги найдешь в подборке от TED.

Извините, меня ждут — Аньес Мартен-Люган

Жизнь не ограничивается работой. Однако многие об этом, к сожалению, забывают. Среди таких людей и главная героиня книги — молодая переводчица Яэль.

Эта легкая история рассказывает о том, как такая жизнь повлияла на героиню, ее стиль, привычки и взгляды на жизнь. Каждый шаг Яэль стал взвешенным, а время превратилось в сплошной просчитанный график.

Конечно, девушка добилась успехов в работе: требовательный шеф ее ценит, а клиенты обожают. Однако времени на отдых девушка не дает ни себе, ни другим.

В ее руках постоянно мелькает телефон, а с веселых посиделок Яэль первой убегает со словами: меня ждут. Кажется, она потерялась в работе и уже забыла ощущение — когда тебя ждет не только работа.

37 буддийских штук. Как пережить смущенное время — Ольга Корнюшина

У каждого бывают плохие переломные времена, когда не знаешь куда двигаться дальше и что делать со своей жизнью. Когда идти вперед не дают демоны прошлого, а твои реакции и гнев на мир мешают жить.

Конечно, мотивационная литература не решит всех проблем, но определенная философия и практики могут помочь стать спокойнее, отпускать прошлое и спокойно реагировать на сложные ситуации.

В этой книге заложено 37 шагов, способных изменить твое психологическое состояние и отношение к жизни к лучшему.

В основе каждого шага — буддийская мудрость. Философию автор подкрепляет историями из собственной жизни и параллелями из более научных сфер.

Она действительно может помочь достичь мира и гармонии, понять, куда идти дальше, как жить со своими эмоциями и реагировать на несправедливость мира.

За пределами порядка. Еще 12 правил жизни – Джордан Питерсон

Полномасштабное вторжение доказало, что человек не способен все контролировать. Зачастую события в нашей жизни не зависят от нас.

Но смириться с этим бывает действительно сложно, ведь отсутствие контроля и длительная неопределенность может вызвать тревогу, страх и даже чувство вины.

За пределами порядка. Еще 12 правил жизни — это вторая книга Джордана Питерсона, где автор рассказывает о том, как принимать неопределенность и хаос. Ведь в реальности не все зависит от нас.

Так, автор учит принимать аномалию, новизну, непредсказуемость, трансформацию, разрыв и жизненные падения. Он учит, как переживать потери, отчаяние, страдание и при этом оставаться благодарным.

Ведь жизнь — это путешествие, где у каждого свой путь. Он не бывает линейным, поэтому не всегда все радужно и ярко. Бывают моменты, когда все идет кувырком, а мы никак не способны повлиять на это. Может быть, и не стоит?

Книги могут не только давать мотивацию. Они способны учить эффективно жить и общаться. Подборкой книг, которые помогут в общении с людьми, поделилась психолог в нашем материале.

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