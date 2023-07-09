Побывал в горячих точках Украины и написал книгу. Отрывок из книги Люка Гардинга

Полномасштабное вторжение принесло много боли, разрушений и унесло немало жизней. Каждая трагедия оставила свой рубец на душе украинцев, ведь каждая — геноцид нашего народа.

Много страшных событий забыть никогда не получится, и не надо. Необходимо помнить каждую жизнь, которую забрала Россия, каждое преступление, которое она совершила на украинской земле.

В частности, как бы это ни было больно, нельзя забывать и о трагедии Бучи и Ирпеня, всколыхнувшей весь мир жестокостью врага, его военными преступлениями. После деоккупации стало известно о тысячах убитых, изнасилованных, замученных.

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Город, разрушенный дотла, сейчас продолжает жить, но рубцы кровоточат. События задокументировал британский журналист, писатель и премированный иностранный корреспондент газеты The Guardian Люк Гардинг в своей книге Вторжение. Кровавая война России и борьба Украины за выживание.

Он автор уже восьми документальных книг, переведенных на тридцать языков. Стал первым иностранным журналистом после Холодной войны, которого принудительно выслали из Российской Федерации. Летом 2022 года попал в кремлевский “черный список”.

24 февраля 2022 года Люк был в Киеве. С первых дней полномасштабной войны он общался с украинцами, ездил в горячие точки, фиксировал показания и описывал события, чтобы показать мировые зверства российских оккупантов в Украине.

Мы публикуем отрывок из книги Люка Гардинга, предоставленный издательством Vivat.

Отрывок из книги Вторжение. Кровавая война России и борьба Украины за выживание

Буча. Гостомель. Как все начиналось

Утро 24 февраля поздравил жителей Бучи звуками взрывов. В семь утра в небе над международным аэропортом “Антонов” заклубился густой, угольно-черный дым от российских крылатых ракет.

Неопровержимые доказательства начала полномасштабного наступления появились уже к полудню. Вторжение происходило в нескольких километрах к северу от городка Гостомель — фактически ворота Киева.

Все это напоминало фильм о войне. Российские штурмовые вертолеты властно парили над дачными участками и теплицами. Посчитать, сколько этих аппаратов — двадцать, тридцать или больше, — было сложно: слишком быстро они летели, словно окутанные дребезжанием собственных винтов.

Держа курс на Гостомель, воздушная армада собиралась захватить аэропорт и превратить его в плацдарм для нападения на столицу.

Как только судьбы раскинулся ангар, вертолеты обстреляли гигантский самолет. Это была “Мрия” — самая большая в мире грузовая “птичка”, символ престижа и стремлений Украины. И вот она вспыхнула.

Сопротивление ВСУ: как украинская армия помешала планам РФ

Между тем десантники, выпрыгнув из вертолетов, попытались захватить аэродром, вдруг помешали им украинские защитники.

По крайней мере, один вражеский Ка-52 был уничтожен и еще два повреждены, поэтому уже к вечеру захватчики забивались в гущу ближайших лесов.

На следующий день на территорию аэропорта ворвалась расформированная колонна российской техники, пересекшая всю Чернобыльскую зону. “Антонов” оказался под контролем оккупантов, но их успех был весьма относительный.

Обстреляв взлетно-посадочную полосу, украинские силы сделали ее совершенно непригодной для приземления российских самолетов Ильюшин, которые должны были доставить десантников — тысячи десантников — для захвата Киева.

Наземные оккупационные войска продолжили движение от Гостомеля до Бучи, однако медленнее, чем им хотелось. Это уже не первый раз армия, которая планировала окружить столицу, шла по этому пути.

В 1918 году борцы за украинскую независимость под руководством Симона Петлюры ехали здесь верхом с саблями и сине-желтыми флагами, чтобы прогнать из Киева правительство Гетманата.

Россияне в Буче: противостояние

С тех пор прошло много времени, но Буче в большинстве своем удалось сохранить свое неповторимое лицо. Она осталась цветущим зеленым городком, любимым молодыми семьями и отдыхающими.

Ее сосновые рощи, наполненные благоуханием живицы, привлекали гостей из большого города. Ведь от Киева сюда совсем недалеко — всего 35 километров к югу, можно быстро доехать на автомобиле или поезде.

27 февраля в Буче с ее двадцатью восемью тысячами жителей появились новые хозяева — россияне. Как вспоминал один из местных, Виктор, в первый день они вели себя цивилизованно, почти дружески.

Когда их танки в две шеренги проходили по его дому, Виктор пообщался с несколькими солдатами, и те рассказали, что прибыли с Дальнего Востока России, из сибирской республики Бурятия. Они же сказали:

— Есть приказ захватить украинского Президента.

В то же утро колонна из сотни единиц, принадлежащая элитной десантной бригаде, прорвалась к югу и подвинулась к Ирпеню, лежащему на границе столицы и области.

Остальные оккупанты свернули на Вокзальную — центральную улицу Бучи. Только представьте их настроение, когда перед ними открылась пасторальная картина!

Небольшие коттеджи и более просторные дома строятся по бокам, перед ними возвышаются голые липы и электростолбы, тянутся газоны и желто-черные бордюры.

Ухоженные сады выглядывают из-за зеленых заборов, лают собаки, поют птицы… На дверях дома номер тридцать шесть до сих пор висит рождественский венок.

Это была длинная улица. И идеальное место для засады. Некоторое время украинские защитники отслеживали медленное движение техники, обозначенной символом V, а потом принялись планомерно уничтожать ее — безупречными артиллерийскими и ракетчиками ударами сначала разбили первую машину, потом еще одну, а затем все.

По словам воинов ВСУ, спасшиеся были от первой волны обстрелов российские морпехи, затем дали задний ход, развернулись и накивали пятками.

Многим из них повезло.

А улица превратилась в адский лабиринт из сожженных и обугленных бронетранспортеров и КамАЗов. Мимолетно задело и несколько жилых домов — их стены и крыши были разбиты, словно их бил огненный кулак.

Мертвые и раненые солдаты лежали под открытым небом, а в воздухе стоял запах дыма и топлива.

Апрель: город среди разрушения и смерти

Когда я приехал туда в апреле, дым рассеялся. Но на дороге до сих пор царил поразительный беспорядок.

Дьявольская инсталляция по уничтоженной и изуродованной бронетехнике напоминала картины Иеронима Босха. Повсюду валялись остовы машин.

На башне бронетранспортера висела бело-синяя полосатая майка воздушного десантника, словно ожидая возвращения своего владельца. Между траками и грудами мусора были разбросаны спальные мешки и российская униформа.

Самые отважные местные выходили на улицу, чтобы оценить последствия. Один дядя снял на камеру своего телефона теперь уже известное видео:

— Ребята! Взгляните, что осталось от моего дома. Эти пидарасы притолкались на нашу землю! Горите в аду, ублюдке! Как пришли сюда, так и на тот свет пошли.

Не верю, что все это происходит в Буче, — ссорился он, шагая посреди тления по улице смерти. — Украинские вооруженные силы — молодцы! Прекрасно поработали, ребята!

Эта контратака сломила масштабный план вторжения России. В последующие несколько дней украинские силы вытеснили россиян из Бучи и подняли над горсоветом украинский флаг. Жители вздохнули с облегчением.

Возвращение россиян

Некоторое время Вокзальная служила жутким напоминанием о недавних событиях. Один из местных очевидцев — двадцатишестилетний электрик Владимир Чередниченко — жил недалеко от Вокзальной.

Его дом стоял на южной окраине города, на коттеджной улице Ивана Франка, напротив железнодорожного пути, ведущего в Киев.

Владимир не служил в армии, но с подросткового возраста увлекался темой оружия и униформы — с 2014-го его отец Сергей боролся с сепаратистами на Донбассе.

После смерти Сергея в 2021-м парень искал утешение в общении с папиными побратимами, воевавшими на восточном фронте. Вероятно, именно они и привили ему романтическую жажду защищать свою страну и узнавать собственные приключения.

На Вокзальной он сделал несколько фотографий, подтверждающих преступления россиян, и прислал знакомой, которая была гражданской волонтером. Это оказалось роковой ошибкой.

***

Россияне вернулись в Бучу 4 марта. На этот раз они подготовились лучше: город имел для них стратегическое значение — плацдарм для захвата Киева.

В Москве поняли, что недостаточно направить спецоперацию только на так называемое неонацистское правительство — надо еще и преодолеть недружественное местное население.

Очевидно, российское командование поняло: сокрушительное поражение на Вокзальной произошло из-за того, что у местных была возможность передавать информацию украинской армии.

Поэтому гражданские стали врагами, телефоны – опасным оружием, а каждый мужчина призывного возраста – потенциальным солдатом.

К сожалению, в Украине много трагедий и историй, из которых можно составить полноценную книгу. Каждый день российские войска уносят жизни украинцев, обстреливают мирных жителей и стирают города с лица земли.

Сегодня, 6 июля, оккупанты пустили ракеты во Львов. Пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры и главное люди. Подробности ракетной атаки на Львов найдешь в материале.

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