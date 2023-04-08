Иногда одно неправильно подобранное слово может испортить ход целого разговора, даже если он продолжался между давними друзьями, знакомыми не одно десятилетие.

А настроение и внутренний ресурс от таких недоразумений начинает страдать. Поэтому умение правильно построить разговор может напрямую повлиять на качество жизни человека и его эмоциональное состояние.

Психолог Надежда Терещенко поделилась списком книг, в которых можно найти много полезных советов, что помогут улучшить общение с окружающими.

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Эверетт Шостром — Анти-Карнеги или Человек-манипулятор.

Известный американский психотерапевт Эверетт Шостром создал книгу, которую Надежда Терещенко советует брать первой в руки, когда появилось желание узнать больше об эффективном общении.

Это своего рода профилактическая прививка от успешного успеха, достижения и манипуляций.

Дейл Карнеги — Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей

Одна из самых популярных книг о психологии общения. В ней писатель рассказывает о базовых принципах коммуникации, которые потенциально должны помочь понять, как строятся связи между людьми.

Аллан и Барбара Пиз — Язык телодвижений

Эксперты в области коммуникации и исследователи языка телодвижений Аллан и Барбара Пиз в своей книге объясняют, насколько важно невербальное общение.

Удастся ли предвидеть намерения окружающих по их жестам, мимике и позам, можно проверить только после прочтения.

Вирджиния Сатир — Коммуникация в психотерапии

Писательница и психотерапевт Вирджиния Сатир в своей книге демонстрирует немало упражнений и задач, которые могут помочь наладить коммуникацию между людьми и сблизиться.

Карл Роджерс — Становление личности: взгляд на психотерапию

Психотерапевт Карл Роджерс рассказывает в своей книге, как в ожиданиях окружающих не потерять себя и вместе с тем наладить с другими отношения.

Дэниел Гоулман — Эмоциональный интеллект

Американский психолог Дэниел Гоулман уверяет, что эмоциональные модели способны формировать судьбу человека.

Must read как для тех, кто хочет разобраться в коммуникации, так и для тех, кто хочет быть в курсе трендовых тем для разговора.

Джон Готтман и Джоан Деклер — Эмоциональный интеллект ребенка

Хотя описание книги утверждает, что в ней говорится именно о способах развить и сохранить эмоциональный интеллект ребенка, но на самом деле в нем много полезного и для взрослых.

А родителям она поможет установить близкий контакт с ребенком и найти способы с ним найти общий язык.

Филипп Зимбардо — Как преодолеть застенчивость

Часто застенчивость теряет все свои положительные признаки, которые описывают писатели, и показывает свои истинные недостатки в реальном общении. Многим она просто мешает жить на полную.

Книга Как преодолеть застенчивость основана на научных данных, а также она наполнена статистикой, анализом и практическими рекомендациями.

Марк Гоулстон — Я слышу вас насквозь

Автор Марк Гоулстон уверяет, что секрет согласия заключается не в умении говорить, а в способности слушать и слышать, что действительно хочет собеседник.

Поэтому в своей книге делится как достучаться до человека, прекратить любой спор, произвести хорошее впечатление и спасти важные отношения.

Марк Роудз — Как разговаривать с кем угодно

Марк Роудз в книге делится своими советами, как свободно общаться с разными людьми, найти свой голос и побороть страх общения.

Также стоит читать и те книги, которые наталкивают на размышления, дают возможность постичь события не только в этом году или за последние восемь лет, но и вообще осознать, почему война с узурпатором и тираном была неизбежной. Смотри список книг, написанных во время войны, о которых следует знать.

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