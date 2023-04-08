Психологія

Анти-Карнегі та мова тіла: які книги допоможуть у спілкуванні з людьми — список психологині

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Квітня 2023, 18:30
Які книги допоможуть у спілкуванні з людьми
Фото: Pexels

Більше новин
Що таке пасивна агресія до себе
З’їдаєш себе зсередини? Розкажемо, що таке пасивна агресія та чому вона виникає
Анти-Карнегі та мова тіла: які книги допоможуть у спілкуванні з людьми — список психологині
І в паніруванні, і на грилі, і в духовці: десять способів смачно приготувати креветки в себе вдома
Тайвань: історія конфлікту та до чого тут США
Тайвань та КНР: історія конфлікту і яку роль у цьому відіграють США
Літні табори в Україні
Для відпочинку, соціалізації та навчання: добірка літніх таборів для дітей в Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що таке пасивна агресія до себе
З’їдаєш себе зсередини? Розкажемо, що таке пасивна агресія та чому вона виникає
15 звичок успішних людей - як досягти бажаного результату в житті
З успішним успіхом не народжуються! Дізнайся 15 звичок, які приведуть тебе до бажаного результату
Безсоння на світанку - чому людей мучать погані думки та як заспокоїтися
Час сови: чому думки перед світанком найтемніші та як заспокоїти себе в цей час
завищені очікування
Сприймати життя таким, як воно є — поради, які допоможуть позбутись завищених очікувань та розчарувань

Відео
0:06:15
Тайвань: історія конфлікту та до чого тут США

Тайвань та КНР: історія конфлікту і яку роль у цьому відіграють США
0:04:13
Дмитро Козацький
Це теж зброя! Як світлини Дмитра Козацького роблять свій внесок у перемогу
0:15:49
Ден Гемптон
Прообраз головного героя у Top Gun із Томом Крузом: пілот Ден Гемптон про захист українського неба та особливості F-16
0:03:31
Як живуть люди в Преображенці Запорізької області
Саджають квіти біля зруйнованих хат — як живуть люди в прифронтовому селищі в Запорізькій області
0:05:10
Віднови дім
Віднови дім: кошти від Євросоюзу вже допомагають українцям
0:05:31
Перші українські військові отримали протези завдяки проекту Recovery
Високоякісні протезування та реабілітація — перші військові отримали нові кінцівки завдяки проекту Recovery
Карта бойових дій в Україні
Мінус російський Су-25 і плюс 40 відбитих атак — карта бойових дій в Україні 8 квітня в режимі онлайн
0:03:50
Навчання ЗСУ
Тренуються й на фронті, й у тилу: як проходять навчання ЗСУ
0:03:59
батальйон К2
Дві посадки — мінус сотні окупантів. Видовищна битва батальйону К2 за позиції з вагнерівцями
0:03:51
реабілітація
Реабілітація просто на передовій: як ініціатива волонтерів допомагає зберегти здоров’я захисників
Більше відео
Що таке пасивна агресія до себе
Читати далі
З’їдаєш себе зсередини? Розкажемо, що таке пасивна агресія та чому вона виникає

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь