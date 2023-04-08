Анти-Карнегі та мова тіла: які книги допоможуть у спілкуванні з людьми — список психологині

Часом одне неправильно підібране слово може зіпсувати хід цілої розмови, навіть якщо вона тривала між давніми друзями, що знайомі не одне десятиліття.

А настрій та внутрішній ресурс від таких непорозумінь починає страждати. Тому вміння правильно побудувати розмову може напряму вплинути на якість життя людини та її емоційний стан.

Психологиня Надія Терещенко поділилась списком книг, у яких можна знайти багато корисних порад, що допоможуть покращити спілкування з оточуючими.

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Це свого роду профілактичне щеплення від успішного успіху, досягнення і маніпуляцій.

Дейл Карнегі — Як здобувати друзів і завойовувати увагу людей

Одна з найбільш популярних книг про психологію спілкування. У ній письменник розповідає про базові принципи комунікації, що потенційно має допомогти зрозуміти, як будуються зв’язки між людьми.

Аллан та Барбара Піз — Мова рухів тіла

Експерти в галузі комунікації та дослідники мови рухів тіла Аллан та Барбара Піз у своїй книзі пояснюють, наскільки важливе невербальне спілкування.

Чи вдасться передбачати наміри оточуючих по їхнім жестам, міміці та позам, можна перевірити лише після прочитання.

Вірджинія Сатир — Комунікація у психотерапії

Письменниця та психотерапевтка Вірджинія Сатир у своїй книзі демонструє чимало вправ та завдань, які можуть допомогти налагодити комунікацію між людьми та зблизитись.

Карл Роджерс — Становлення особистості: погляд на психотерапію

Психотерапевт Карл Роджерс розповідає у своїй книзі, як в очікуваннях оточуючих не втратити себе та водночас налагодити з іншими стосунки.

Деніел Ґоулман — Емоційний інтелект

Американський психолог Деніел Ґоулман запевняє, що емоційні моделі здатні формувати долю людини.

Must read як для тих, хто хоче розібратися в комунікації, так і для тих, хто просто хоче бути в курсі трендових тем для розмови.

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Хоча опис книги стверджує, що у ній йдеться саме про способи розвинути та зберегти емоційний інтелект дитини, але насправді у ній є чимало корисного й для дорослих.

А батькам вона допоможе встановити близький контакт з дитиною та знайти способи з нею порозумітись.

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Книга Як подолати сором’язливість базується на наукових даних, а також вона наповнена статистикою, аналізом та практичними рекомендаціями.

Марк Гоулстон — Я чую вас наскрізь

Автор Марк Гоулстон запевняє, що секрет злагоди полягає не в умінні говорити, а в здатності слухати й чути, що насправді говорить та хоче співрозмовник.

Тому у своїй книзі ділиться, як достукатись до людини, припинити будь-яку суперечку, справити гарне враження та врятувати важливі стосунки.

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Марк Роудз у книзі ділиться своїми порадами, як вільно спілкуватись з різними людьми, віднайти свій голос та побороти страх спілкування.

Також варто читати й ті книги, які наштовхують на роздуми, дають змогу осягнути події не лише цього року чи останніх восьми років, а й взагалі усвідомити, чому війна з узурпатором і тираном була неминучою. Дивись список книг, що написані під час війни, про які варто знати.

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