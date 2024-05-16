Психологія

Позитивний рефреймінг: як переключитися зі “все пропало” на “новий старт” і відчути щастя

Марія Бондар, редакторка сайту 16 Травня 2024, 07:00
Рефреймінг що це таке
Фото: Pexels

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