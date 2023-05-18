Улюблений напій у спеку! Чим корисний квас: які в ньому містяться вітаміни — пояснює експертка

Квас — напій, без якого неможливо уявити спекотний літній день. Він чудово втамовує спрагу та смакує як дорослим, так і дітям. Чим корисний квас і як його правильно робити — читай у матеріалі.
Дієтологиня Наталія Калиновська зазначає, що квас готували влітку, щоб позбутися запальних процесів у шлунково-кишковому тракті та зміцнити імунну систему.
Квас є одним із потужних пробіотиків, який збагачує мікрофлору ШКТ. Насичує організм корисними мікроелементами, вітамінами групи В, С. Має антиоксиданті властивості.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Квас не рекомендовано вживати людям із:
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