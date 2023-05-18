Улюблений напій у спеку! Чим корисний квас: які в ньому містяться вітаміни — пояснює експертка

Квас — напій, без якого неможливо уявити спекотний літній день. Він чудово втамовує спрагу та смакує як дорослим, так і дітям. Чим корисний квас і як його правильно робити — читай у матеріалі.

Чим корисний квас

Дієтологиня Наталія Калиновська зазначає, що квас готували влітку, щоб позбутися запальних процесів у шлунково-кишковому тракті та зміцнити імунну систему.

Квас є одним із потужних пробіотиків, який збагачує мікрофлору ШКТ. Насичує організм корисними мікроелементами, вітамінами групи В, С. Має антиоксиданті властивості.

Яка користь у квасі

вітаміни групи В;

кальцій;

магній;

фосфор;

амінокислоти.

Як приготувати хлібний квас вдома

Інгредієнти:

8 л води;

60 г свіжих дріжджів;

1 склянка цукру;

500–700 г житнього хліба;

родзинки.

Спосіб приготування:

Хліб наріж на скибочки, висуши до коричневого кольору в духовці (що темнішими будуть сухарі, то темнішим буде квас). Суши хліб на максимальній температурі, але не пересмаж, інакше квас буде гірким. Закип’яти воду у великій каструлі, вимкни вогонь, додай цукор і сухарі. Охолоди, поки вода не стане ледь теплою. Забери трохи води, розведи дріжджі і додай суміш у каструлю, перемішай. Обгорни каструлю марлею або тканиною, залиш квас бродити на 1,5 доби. Після закінчення терміну квас проціди, за бажання додай ще цукру. Розлий квас у банки, додай по жмені родзинок у кожну (вони додатково газують напій). Банки накрий тарілками та постав на добу у холодильник. Перелий квас у нові банки через сито, слідкуючи, щоб не потрапив осад, та знову додай родзинки. Зберігай квас у холодильнику.

Кому не варто вживати квас

Квас не рекомендовано вживати людям із:

гастритом;

виразкою шлунку;

алергією на злаки та дріжджі.

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