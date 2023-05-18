Любимый напиток в жару! Чем полезен квас: какие в нем содержатся витамины — объясняет эксперт

Квас — напиток, без которого невозможно представить жаркий летний день. Он прекрасно утоляет жажду и по душе как взрослым, так и детям. Чем полезен квас и как его правильно делать — читай в материале.
Диетолог Наталья Калиновская отмечает, что квас готовили летом, чтобы избавиться от воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте и укрепить иммунную систему.
Квас является одним из мощных пробиотиков, обогащающих микрофлору ЖКТ. Насыщает организм полезными микроэлементами, витаминами группы В, С. Обладает антиоксидантными свойствами.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Не рекомендуется употреблять квас людям с:
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