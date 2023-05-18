Любимый напиток в жару! Чем полезен квас: какие в нем содержатся витамины — объясняет эксперт

Квас — напиток, без которого невозможно представить жаркий летний день. Он прекрасно утоляет жажду и по душе как взрослым, так и детям. Чем полезен квас и как его правильно делать — читай в материале.

Чем полезен квас

Диетолог Наталья Калиновская отмечает, что квас готовили летом, чтобы избавиться от воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте и укрепить иммунную систему.

Квас является одним из мощных пробиотиков, обогащающих микрофлору ЖКТ. Насыщает организм полезными микроэлементами, витаминами группы В, С. Обладает антиоксидантными свойствами.

Какая польза в квасе

витамины группы В;

кальций;

магний;

фосфор;

аминокислоты.

Как приготовить хлебный квас дома

Ингредиенты:

8 л воды;

60 г свежих дрожжей;

1 стакан сахара;

500–700 г ржаного хлеба;

изюм.

Способ приготовления:

Хлеб нарежь на ломтики, высуши до коричневого цвета в духовке (чем темнее сухари, тем темнее квас). Суши хлеб на максимальной температуре, но не пережарь, иначе квас будет горьким. Вскипяти воду в большой кастрюле, выключи огонь, добавь сахар и сухари. Охлади, пока вода не станет едва теплой. Забери немного воды, разведи дрожжи и добавь смесь обратно в кастрюлю, перемешай. Оберни кастрюлю марлей или тканью, оставь квас бродить на 1,5 суток. По истечении срока квас процеди, при желании добавь еще сахара. Разлей квас в банки, добавь по горсти изюма в каждую (он дополнительно газирует напиток). Банки накрой тарелками и поставь на сутки в холодильник. Перелей квас в новые банки через сито, не допуская попадания осадка, добавь изюм снова. Храни квас в холодильнике.

Кому не стоит употреблять квас

Не рекомендуется употреблять квас людям с:

гастритом;

язвой желудка;

аллергией на злаки и дрожжи.

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