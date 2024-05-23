Підвищення імунітету, підтримка серця та навіть схуднення! Чим корисна редиска для здоров’я людини

Редиска — популярний овоч, який найчастіше готують українці, додаючи у салати. Однак її можна додавати й у запіканки, канапки, супи. Чим корисна редиска та які вітаміни в ній містяться — читай у матеріалі.

Чим корисна редиска: вітамінний склад

Лікар-дієтолог Олег Швець зазначає, що редис — один з найбільш ранніх овочів весняного сезону, і один із найкорисніших. Він має особливу гостроту завдяки вмісту великої кількості важливих поживних речовин.

Крім цього, редис багатий на вітаміни та мінерали, серед яких:

Фолат (вітамін групи В). Синтезує білі, червоні кров’яні клітини в кістковому мозку та необхідний для процесу створення ДНК і РНК. Калій. Регулює та підтримує баланс рідини в організмі. Він також підтримує електричну активність серця та роботу всієї нервової системи. Вітамін С. Бере участь у багатьох важливих функціях в організмі, допомагає у формуванні колагену та зміцненні стінок кровоносних судин. Вітамін B6 (піридоксин). Необхідний для багатьох ферментних реакцій в організмі, зокрема метаболізму.

Чим корисна редиска: властивості

Експерт виділяє такі корисні аспекти від вживання редису:

Зменшує ризик виникнення раку. Також допомагає знищити клітини, які надалі можуть перерости в ракові клітини. Сприяє нормалізації травлення. Вживання достатньої кількості клітковини щодня запобігає запорам, кислотному рефлюксу та розладам травлення, як-от синдром подразненого кишківника. Протигрибковий ефект. Редис містить протигрибкову сполуку RsAFP2, ефективність якої доведена проти штамів бактерій Candida. Запобігає діабету. Саме цей овоч має протидіабетичні властивості, які сприяють підвищенню функції імунної системи, засвоєнню глюкози та зниженню рівня цукру в крові. Підтримує здоров’я серця. Редис містить антоціани, що надають його шкірці червоного кольору. Їжа з високим вмістом антоціанів пов’язана зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, впливаючи на рівень холестерину та тригліцеридів. Знижує тиск. Редис містить помірно високий рівень калію, що балансує рідину в організмі та допомагає ефективно знизити артеріальний тиск людям з гіпертонією. Покращує імунітет. Вітамін С, яким багатий редис, є життєво важливою поживною речовиною для підтримки імунної системи, а також для росту та відновлення тканин. Сприяє схудненню. Оскільки у редисі багато води та клітковини, а також мало жиру та калорій, він є ідеальним продуктом у харчуванні людей, які прагнуть схуднути.

Користь редиски для шкіри

За словами дієтолога, редис не тільки забезпечує вологою, але й має високий рівень вітаміну С, який дуже корисний для шкіри.

Вітамін С покращує еластичність шкіри, допомагаючи утворювати колаген, що становить структуру шкіри, кісток та іншої сполучної тканини.

Крім того, він бореться з вільними радикалами та забезпечує посилений захист шкіри від ультрафіолету. Фолієва кислота в редисі зменшує окисне пошкодження, а вітамін B6 може зменшити стрес, запобігаючи висипанням і передчасному старінню.

Редиска: користь та чи безпечна вона для всіх

Для більшості людей редис корисний для здоров’я, однак у разі проблем зі щитоподібною залозою краще зменшити кількість хрестоцвітих овочів у раціоні.

Саме вони можуть перешкоджати засвоєнню йоду, необхідного для виробництва гормонів щитоподібної залози.

Алергія на редис зустрічається вкрай рідко, однак не виключена. Попри те, що редис корисний для хворих на діабет, споживання його у великих кількостях може помітно вплинути на рівень цукру в крові. Тому хворим на діабет при його вживанні радять ретельно контролювати рівень цукру.

Щоб бути здоровими, потрібно повноцінно харчуватись та додавати в раціон різноманітні продукти. Читай, яка користь і шкода фініків.

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