Львівщину атакували ракетою з полігону Капустин Яр: РФ заявила про запуск Орєшніка

Ніч проти 9 січня стала черговим етапом технологічного терору з боку РФ. Росія здійснила масштабну комбіновану атаку, випустивши понад 270 повітряних цілей.

Попри те що основний масований удар ворог сконцентрував на Київщині, головним шоком нічного обстрілу став балістичний удар по Львову. Місто вперше відчуло на собі дію ракети, що рухалася з космічною швидкістю — 13 тисяч км/год.

Міноборони РФ заявило, що в ніч на 9 січня ворог атакував Україну ракетою середньої дальності Орєшнік. Її застосування було відповіддю на нібито атаку дронів по резиденції Путіна.

Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціюватиме термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна — НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ з приводу застосування Росією балістичної ракети середньої дальності.

Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану Орєшнік, проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти, — написав міністр.

Хронологія атаки 9 січня: пуски з Капустиного Яру та тривога у Львові

Події розвивалися стрімко. О 23:30 8 січня тривога миттєво охопила всю країну. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з полігону Капустин Яр — сумнозвісного майданчика в Астраханській області, де базуються експериментальні ракетні системи РФ.

Вже за кілька хвилин, о 23:49, мер Львова Андрій Садовий повідомив про перші звуки вибухів:

У Львові чути вибухи! Будьте в укриттях. Інформація уточнюється.

Невдовзі стало зрозуміло: по місту вдарили не звичайним Іскандером. У Повітряному командуванні Захід підтвердили, що ціль рухалася по балістичній траєкторії з космічною швидкістю — близько 13 тисяч кілометрів на годину. Це був перший подібний удар по Львову за всю історію повномасштабного вторгнення.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі для медіа підтвердив загрозу, яку згодом цитував Укрінформ:

Ймовірно, були пуски з Капустиного Яру. Попередньо, пролунали вибухи в Львівській області. Інформація уточнюється, — зазначив він у перші години після атаки.

О 00:43 Повітряні сили офіційно підтвердили, що зафіксовані вибухи на Львівщині стали наслідком застосування балістики з вищезгаданого полігону.

Наслідки у Львові: ситуація в селищі Рудно та відключення газу

Попри те що основний удар припав на об’єкти критичної інфраструктури, наслідки відчули й мирні мешканці. У селищі Рудно Львівської громади від ударної хвилі спрацювала автоматика безпеки на газових мережах.

Мер Садовий пояснив ситуацію:

З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть. Дякую мешканцям за розуміння. Безпека — перш за все.

Масована атака на Україну: ППО збила 244 повітряні цілі

На ранок Повітряні сили оприлюднили підсумки відбиття масштабної атаки. Росіяни випустили величезну кількість засобів нападу — 278 одиниць.

Сили ППО працювали на межі можливостей:

збито 226 ударних БпЛА (Shahed, Гербера) із 242 запущених;

перехоплено 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

знищено 10 крилатих ракет Калібр.

На жаль, зафіксовано влучання 18 ракет та 16 дронів на 19 різних локаціях. Основний напрямок дронової атаки був зосереджений на Київщині та Києві.

Зараз на місцях влучань триває розбір завалів. Повітряні сили продовжують вивчати уламки ракети, що вдарила по Львову, щоб остаточно підтвердити її тип. Проте швидкість у 13 000 км/год уже стала тривожним рекордом цієї війни.

Поки Львівщина оговтується від гіперзвукового удару, в інших регіонах України ситуація з енергопостачанням залишається критичною. З вечора 7 січня 2026 року в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі було зафіксовано масові відключення електроенергії, тепло- та водопостачання через атаки РФ.

