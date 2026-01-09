Для тебе Війна в Україні

Львівщину атакували ракетою з полігону Капустин Яр: РФ заявила про запуск Орєшніка

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Січня 2026, 09:58 4 хв.
Львів атакували балістикою

