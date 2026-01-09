Львовскую область атаковали ракетой с полигона Капустин Яр: РФ заявила о запуске Орешника

Ночь на 9 января стала очередным этапом технологического террора со стороны РФ. Россия совершила масштабную комбинированную атаку, выпустив более 270 воздушных целей.

Несмотря на то, что основной массированный удар враг сконцентрировал в Киевской области, главным шоком ночного обстрела стал баллистический удар по Львову. Город впервые почувствовал на себе действие ракеты, двигавшейся с космической скоростью — 13 тысяч км/ч.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 9 января враг атаковал Украину ракетой средней дальности Орешник. Ее применение было ответом на якобы атаку дронов по резиденции Путина.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина будет инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ по применению Россией баллистической ракеты средней дальности.

Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемый Орешник, против Львовской области. Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытаниям для трансатлантического сообщества, — написал министр.

Хронология атаки 9 января: пуски из Капустина Яра и тревога во Львове

События развивались стремительно. В 23:30 8 января тревога мгновенно охватила всю страну. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с полигона Капустин Яр — печально известной площадки в Астраханской области, где базируются экспериментальные ракетные системы РФ.

Уже через несколько минут, в 23:49, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о первых звуках взрывов:

— Во Львове слышны взрывы! Будьте в укритиях. Информация уточняется.

Вскоре стало понятно: по городу ударили не обычным Искандером. В Воздушном командовании Запад подтвердили, что цель двигалась по баллистической траектории с космической скоростью — около 13 тысяч километров в час. Это был первый подобный удар по Львову за всю историю полномасштабного вторжения.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии для медиа подтвердил угрозу, которую впоследствии цитировал Укринформ:

Вероятно, были пуски из Капустина Яра. Предварительно прозвучали взрывы в Львовской области. Информация уточняется, — отметил он в первые часы после атаки.

В 00:43 Воздушные силы официально подтвердили, что зафиксированные взрывы на Львовщине стали следствием применения баллистики с вышеупомянутого полигона.

Последствия во Львове: ситуация в поселке Рудно и отключение газа

Несмотря на то, что основной удар пришелся на объекты критической инфраструктуры, последствия почувствовали и мирные жители. В поселке Рудно Львовской громады от ударной волны сработала автоматическая система безопасности на газовых сетях.

Мэр Садовый объяснил ситуацию:

Из соображений безопасности газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах. Это не авария в сети — защита сработала из-за ударной волны. Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадуть. Спасибо жителям за понимание. Безопасность — прежде всего.

Массированная атака на Украину: ПВО сбила 244 воздушные цели

Утром Воздушные силы обнародовали итоги масштабного отражения атаки. Россияне выпустили рекордное количество средств нападения — 278 единиц.

Силы ПВО работали на пределе возможностей:

Сбито 226 ударных БпЛА (Shahed, Гербера) из 242 запущенных;

Перехвачено 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

Уничтожено 10 крылатых ракет Калибр.

К сожалению, зафиксированы попадания 18 ракет и 16 дронов на 19 различных локациях. Основное направление дроновой атаки было сосредоточено на Киевщине, в то время как Львовщина приняла на себе основной баллистический удар.

Сейчас на местах попаданий продолжается разбор завалов. Воздушные силы продолжают изучать обломки ракеты, ударившей по Львову, чтобы окончательно подтвердить её тип. Однако скорость в 13 000 км/ч уже стала тревожным рекордом этой войны.

Пока Львовщина оправляется от гиперзвукового удара, в других регионах Украины ситуация с энергоснабжением остается критической. С вечера 7 января 2026 года в Днепре, Запорожье и Кривом Роге были зафиксированы массовые отключения электроэнергии, тепло- и водоснабжения из-за атак РФ.

