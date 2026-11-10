Погода в Україні на грудень 2026: де очікують морози та сніг

Погода в Україні у грудні цього року буде різною залежно від регіону: синоптики обіцяють і короткочасні похолодання, і снігопади в деяких областях. При цьому середня температура повітря в перший місяць зими може перевищити кліматичну норму. Про це свідчать довгострокові прогнози ECMWF та Wisemeteo.

У більшості областей України грудень принесе помірно холодну погоду. Детальніше про те, де буде тепліше, а де очікувати снігопади – читайте далі.

Погода в центрі України в грудні 2026

Грудень в центрі країни очікується прохолодним із поступовим зниженням температури. На початку місяця температура вдень становитиме від 0 до +3°C, вночі від -2 до 0°C.

З 11 по 20 грудня стовпчики термометра показуватимуть вдень від 0 до +2°C, вночі – мінус 2°C. Наприкінці грудня прогнозується похолодання: вдень температура становитиме -2…+2 °C, вночі близько -4°C.

Загалом у центральних областях переважатиме відносно тепла, але хмарна погода. Денна температура повітря коливатиметься від +2 до +7°C, нічна – від 0 до +2°C. Також можливі дощі, а в другій половині місяця – навіть мокрий сніг.

Погода в західних областях України в грудні 2026

На заході країни синоптики обіцяють мінливу погоду. Подекуди температура сягатиме 9°C, але також можливі невеликі опади.

У першій половині грудня очікується +6…+9°C вдень та +3…+7°C вночі. Місцями прогнозують дощі. У середині місяця температура буде +4…+7°C, вночі 0…+3°C. Наприкінці триматиметься відносно тепла зимова погода: +2…+7°C вдень і +1…+5°C вночі.

Погода в східних областях України в грудні 2026

Погода на сході також буде мінливою. Згідно з даними синоптиків, вдень температура повітря становитиме від +1 до +8°C. У деяких регіонах стовпчики термометрів показуватимуть +10°C у перші дні грудня. Але поступово ставатиме прохолодніше.

Друга половина місяця принесе посилення морозів: 0…+5°C вдень, -1…-5°C вночі. Можливі снігові опади, особливо вночі.

Погода на півдні України в грудні 2026

У південних регіонах очікувано зберігатиметься тепла зимова температура. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +5…+10°C, а вночі +0…+7°C. Наприкінці грудня температура знизиться: +1…+7°C вдень та -3…+4°C вночі.

В Одеській області морозів не прогнозують. Місцями можливі дощі, але снігу очікувати не варто.

Погода на півночі України в грудні 2026

У північних областях країни прогнозується холодний грудень з нічними морозами та мокрим снігом. Початок місяця буде відчутно прохолодним: вдень від 0 до +5 °С, вночі температура становитиме від -2 до 0°C. Крім цього, обіцяють снігопади та мокрий сніг.

У кінці місяця морози можуть посилитися вночі до -3…-7°C. Таким чином, грудень на півночі стане справжнім зимовим місяцем.

Раніше ми розповідали, яким буде листопад в Україні та чи варто очікувати сніг в останній місяць осені.

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