Дозвілля Погода

Погода в Україні на грудень 2026: де очікують морози та сніг

Людмила Яковюк, редакторка сайту 10 Листопада 2026, 16:00 3 хв.
Коли в Україні буде сніг
Фото Unsplash

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