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Погода в Украине на декабрь 2026: где ожидаются морозы и снег

Людмила Яковюк, редактор сайта 10 ноября 2026, 16:00 3 мин.
Когда в Украине будет снег
Фото Unsplash

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