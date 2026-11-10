Погода в Украине на декабрь 2026: где ожидаются морозы и снег

Погода в Украине в декабре этого года будет разной в зависимости от региона: синоптики обещают и кратковременные похолодания и снегопады в некоторых областях. При этом средняя температура воздуха в первый месяц зимы может превысить климатическую норму. Об этом свидетельствуют долгосрочные прогнозы ECMWF и Wisemeteo.

В большинстве областей Украины декабрь принесет умеренно холодную погоду. Детальнее о том, где будет теплее, а где ожидать снегопады — читайте дальше.

Погода в центре Украины в декабре 2026

Декабрь в центре страны ожидается прохладным с постепенным понижением температуры. В начале месяца температура днем ​​составит от 0 до +3°C, ночью от -2 до 0°C.

С 11 по 20 декабря столбики термометра будут показывать днем ​​от 0 до +2°C, ночью – минус 2°C. В конце декабря прогнозируется похолодание: днем ​​температура составит -2…+2°C, ночью около -4°C.

В центральных областях будет преобладать относительно теплая, но облачная погода. Дневная температура воздуха составит от +2 до +7°C, ночная — от 0 до +2°C. Возможны дожди, а во второй половине месяца — даже мокрый снег.

Погода в западных областях Украины в декабре 2026

На западе страны синоптики обещают переменную погоду. Время от времени температура будет достигать 9°C, но также возможны небольшие осадки.

В первой половине декабря ожидается +6…+9°C днем ​​и +3…+7°C ночью. Местами прогнозируют дожди. В середине месяца температура будет +4…+7°C, ночью 0…+3°C. В конце — сохранится относительно теплая зимняя погода: +2…+7°C днем ​​и +1…+5°C ночью.

Погода в восточных областях Украины в декабре 2026

Погода на востоке также будет переменчивой. Согласно данным синоптиков, днем ​​температура воздуха будет от +1 до +8°C. В некоторых регионах столбики термометров покажут +10°C в первые дни декабря. Но постепенно будет становиться прохладнее.

Вторая половина месяца принесет усиление морозов: 0…+5°C днем, -1…-5°C ночью. Возможен снег, особенно ночью.

Погода на юге Украины в декабре 2026

В южных регионах ожидается теплая зимняя температура. Днем столбики термометров будут показывать +5…+10°C, а ночью +0…+7°C. В конце декабря температура снизится: +1…+7°C днем ​​и -3…+4°C ночью.

В Одесской области морозы не прогнозируют. Местами возможны дожди, но снега ждать не стоит.

Погода на севере Украины в декабре 2026

В северных областях страны прогнозируется холодный декабрь с ночными морозами и мокрым снегом. Начало месяца будет ощутимо прохладным: днем ​​от 0 до +5 °С, ночью температура составит от -2 до 0 °C. Кроме того, обещают снегопады и мокрый снег.

В конце месяца морозы могут усилиться ночью до -3…-7°C. Таким образом, декабрь на севере станет настоящим зимним месяцем.

Раньше мы рассказывали, каким будет ноябрь в Украине и стоит ли ожидать снег в последний месяц осени.

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