Больше не нужен: как удалить аккаунт Telegram — инструкция для ПК, iPhone и Android

Фото Pexels Как удалить аккаунт из Telegram с компьютера, Iphone или Android? Этот вопрос не менее популярен, чем как открыть аккаунт. Причин удаления может быть сколь угодно: ты не пользуешься им, сменил(-ла) номер на новый, наконец — самый плохой вариант: аккаунт сломали, и ты перестраховываешься. Нет проблемы, как удалить аккаунт в телеграммах в компьютере или Iphone или Android, если в чатах пусто. Но ведь случается, что там остается пол жизни: фото, видео, голосовые сообщения. Поэтому прежде чем избавиться от аккаунта, сохраним историю телеграмм в память. Как это сделать в компьютере, iPhone или Android? С помощью функции экспорта данных! Как экспортировать данные из аккаунта в Telegram с ПК, IPhone и Android Для этого нужно: зайди в Настройки (иконка в левом верхнем углу приложения, три горизонтальные линии); в настройках выберите опцию Advanced (есть только в десктопной версии Telegram); в ней найди пункт Экспорт данных Telegram (Export Telegram Data); затем выбери тип данных, которые требуются (контакты, содержимое чатов и т.д.) и загрузите их. Все готово: теперь ничего не пропадет. И можно снова заходить в настройку Telegram и продолжить процесс. Как удалить аккаунт? Есть два варианта: первый — долгий, второй — мгновенный. Длинный путь: как удалить аккаунт в Telegram с IPhone, Android, компьютера автоматическим путем По умолчанию Telegram сам деактивирует аккаунт, если ты не будешь заходить туда полгода. Но в настройках сроки удаления можно изменить и выставить любой. Здесь принципы удаления одинаковы, на каком бы устройстве: компьютере или мобильном телефоне ты это не делал. зайди в Настройки (иконка в верхнем левом углу); выбери вкладку Конфиденциальность и безопасность; перейди в пункт Удалить мой аккаунт; укажи желаемый период; не заходи в этот период в Telegram. Если установить срок удаления аккаунта через один месяц (обычно это минимум), то придется не заходить в мессенджер все это время. Через месяц Telegram сам окончательно удалит аккаунт с компьютера или с IPhone, Android всем его содержимым: фото, разговорами, другими файлами. Читать по теме Как удалить аккаунт в Facebook, Instagram и Threads: пошаговая инструкция Читай, как удалить учетные записи в социальных сетях корпорации Meta и есть ли разница между деактивацией и удалением. Краткий путь: как полностью и сразу удалить аккаунт Telegram с iPhone и Android, компьютера удалить сразу аккаунт в телеграммах с телефона, и неважно это IPhone и Android, — нельзя; сначала перейди на страницу сервиса Telegram для удаления аккаунта и авторизируйся там с помощью своего телефонного номера; введи на странице номер телефона, привязанный к аккаунту; получи от Telegram код подтверждения не в SMS, а непосредственно в мессенджер; после авторизации в меню отобразится список действий, среди которых будет удаление аккаунта; укажи причину, почему удаляешь аккаунт; нажми кнопку: удалить мой аккаунт и еще раз подтверди свое решение. Даже после окончательного удаления таким образом аккаунта с IPhone и Android, компьютер еще сохраняется несколько дней. Также в следующие несколько дней нельзя будет создать новый аккаунт с этого же номера. Все данные, находившиеся в аккаунте, после его удаления вытираются. По крайней мере, так говорят в кампании Telegram. А если ты хочешь узнать, не прослушивают ли твой телефон, читай об этом в нашем другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Соцсети Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter