Больше не нужен: как удалить аккаунт Telegram — инструкция для ПК, iPhone и Android

Ольга Петухова, редактор сайта 02 мая 2025, 15:30
як видалити акаунт в Телеграм
Фото Pexels
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