Больше не нужен: как удалить аккаунт Telegram — инструкция для ПК, iPhone и Android

Как удалить аккаунт из Telegram с компьютера, Iphone или Android? Этот вопрос не менее популярен, чем как открыть аккаунт. Причин удаления может быть сколь угодно: ты не пользуешься им, сменил(-ла) номер на новый, наконец — самый плохой вариант: аккаунт сломали, и ты перестраховываешься.

Нет проблемы, как удалить аккаунт в телеграммах в компьютере или Iphone или Android, если в чатах пусто. Но ведь случается, что там остается пол жизни: фото, видео, голосовые сообщения. Поэтому прежде чем избавиться от аккаунта, сохраним историю телеграмм в память. Как это сделать в компьютере, iPhone или Android? С помощью функции экспорта данных!

Как экспортировать данные из аккаунта в Telegram с ПК, IPhone и Android

Для этого нужно:

зайди в Настройки (иконка в левом верхнем углу приложения, три горизонтальные линии);

в настройках выберите опцию Advanced (есть только в десктопной версии Telegram);

в ней найди пункт Экспорт данных Telegram (Export Telegram Data);

затем выбери тип данных, которые требуются (контакты, содержимое чатов и т.д.) и загрузите их.

Все готово: теперь ничего не пропадет. И можно снова заходить в настройку Telegram и продолжить процесс.

Как удалить аккаунт? Есть два варианта: первый — долгий, второй — мгновенный.

Длинный путь: как удалить аккаунт в Telegram с IPhone, Android, компьютера автоматическим путем

По умолчанию Telegram сам деактивирует аккаунт, если ты не будешь заходить туда полгода. Но в настройках сроки удаления можно изменить и выставить любой.

Здесь принципы удаления одинаковы, на каком бы устройстве: компьютере или мобильном телефоне ты это не делал.

зайди в Настройки (иконка в верхнем левом углу);

выбери вкладку Конфиденциальность и безопасность;

перейди в пункт Удалить мой аккаунт;

укажи желаемый период;

не заходи в этот период в Telegram.

Если установить срок удаления аккаунта через один месяц (обычно это минимум), то придется не заходить в мессенджер все это время.

Через месяц Telegram сам окончательно удалит аккаунт с компьютера или с IPhone, Android всем его содержимым: фото, разговорами, другими файлами.

Краткий путь: как полностью и сразу удалить аккаунт Telegram с iPhone и Android, компьютера

удалить сразу аккаунт в телеграммах с телефона, и неважно это IPhone и Android, — нельзя;

сначала перейди на страницу сервиса Telegram для удаления аккаунта и авторизируйся там с помощью своего телефонного номера;

введи на странице номер телефона, привязанный к аккаунту;

получи от Telegram код подтверждения не в SMS, а непосредственно в мессенджер;

после авторизации в меню отобразится список действий, среди которых будет удаление аккаунта;

укажи причину, почему удаляешь аккаунт;

нажми кнопку: удалить мой аккаунт и еще раз подтверди свое решение.

Даже после окончательного удаления таким образом аккаунта с IPhone и Android, компьютер еще сохраняется несколько дней.

Также в следующие несколько дней нельзя будет создать новый аккаунт с этого же номера.

Все данные, находившиеся в аккаунте, после его удаления вытираются. По крайней мере, так говорят в кампании Telegram.

А если ты хочешь узнать, не прослушивают ли твой телефон, читай об этом в нашем другом материале.

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