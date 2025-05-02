Більше не потрібний: як видалити обліковий запис Telegram — інструкція для ПК, IPhone та Android

Як видалити акаунт з Telegram з комп’ютера, Iphone чи Android? Це питання не менш популярне, ніж як відкрити акаунт. Причин видалення може бути скільки завгодно: ти не користуєшся ним, змінив(-ла) номер на новий, нарешті — найгірший варіант: акаунт зламали, і ти перестраховуєшся.

Нема проблеми, як видалити акаунт в Телеграм в комп’ютері або Iphone чи Android, якщо у чатах порожньо. Але ж трапляється, що там залишається чи не пів життя: фото, відео, голосові повідомлення. Тож перш ніж позбутися акаунта, збережемо історію телеграм на згадку. Як це зробити в комп’ютері, Iphone чи Android? За допомогою функції експорт даних!

Як експортувати дані Telegram з комп’ютера та телефону

Спочатку експортуємо дані. Для експорту даних потрібно:

зайди в Налаштування (іконка в лівому верхньому кутку програми, три горизонтальні лінії);

у Налаштуваннях обери опцію Advanced (є лише в десктопній версії Telegram). У ній знайди пункт Експортувати дані Telegram (Export Telegram Data);

вибери тип даних, які потрібні (контакти, вміст чатів і т.д.) і завантаж їх.

Усе готово: тепер нічого не пропаде. І можна знову заходити в налаштування Telegram і продовжити процес. Як видалити акаунт? Є два варіанти: перший — довгий, другий — миттєвий.

Довгий шлях: як видалити обліковий запис в Telegram з IPhone, Android, комп’ютера автоматичним шляхом

За замовчуванням Telegram сам деактивує обліковий запис, якщо ти не заходитимеш туди півроку. Але в налаштуваннях термін видалення можна змінити й виставити будь-який.

Тут принципи видалення однакові, на якому б пристрої: комп’ютері чи мобільному телефоні, ти це не робив:

зайди у Налаштування (іконці у верхньому лівому куті);

вибери вкладку Приватність та безпека;

перейди до пункту Видалити мій обліковий запис;

вкажи бажаний період;

не заходь у цей період в Телеграм.

Якщо встановити термін видалення акаунта через один місяць (зазвичай це мінімум), то доведеться не заходити в месенджер увесь цей час. Через місяць Telegram сам остаточно вилучить обліковий запис з комп’ютера або з IPhone, Android усім його вмістом: фото, розмовами, іншими файлами.

Короткий шлях: як повністю й одразу видалити обліковий запис Telegram з IPhone та Android, комп’ютера

видалити одразу акаунт в телеграм з телефона, і не важливо це IPhone та Android — не можна;

спочатку перейди на сторінку сервісу Telegram для видалення облікового запису та авторизуйся там за допомогою свого телефонного номера;

введи на сторінці номер телефону, який прив’язаний до акаунта;

тримай від Telegram код підтвердження не в SMS, а безпосередньо в месенджер;

після авторизації в меню висвітиться список дій, серед яких буде видалення облікового запису;

вкажи причину, чому видаляєш акаунт;

натисни кнопку: видалити мій обліковий запис і ще раз підтвердь своє рішення.

Навіть після остаточного видалення таким чином акаунта з IPhone та Android, комп’ютера він ще зберігатиметься кілька днів.

Також в наступні кілька днів не можна буде створити новий акаунт з цього ж самого номера.

Всі дані, які були в акаунті, після його видалення витираються. Принаймні, так стверджують в кампанії Telegram.

А якщо ти хочеш дізнатися, чи не прослуховують твій телефон, читай про це в нашому іншому матеріалі.

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