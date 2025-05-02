Більше не потрібний: як видалити обліковий запис Telegram — інструкція для ПК, IPhone та Android

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Травня 2025, 15:30
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Фото Pexels
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