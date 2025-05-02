Більше не потрібний: як видалити обліковий запис Telegram — інструкція для ПК, IPhone та Android

Фото Pexels Як видалити акаунт з Telegram з комп’ютера, Iphone чи Android? Це питання не менш популярне, ніж як відкрити акаунт. Причин видалення може бути скільки завгодно: ти не користуєшся ним, змінив(-ла) номер на новий, нарешті — найгірший варіант: акаунт зламали, і ти перестраховуєшся. Нема проблеми, як видалити акаунт в Телеграм в комп’ютері або Iphone чи Android, якщо у чатах порожньо. Але ж трапляється, що там залишається чи не пів життя: фото, відео, голосові повідомлення. Тож перш ніж позбутися акаунта, збережемо історію телеграм на згадку. Як це зробити в комп’ютері, Iphone чи Android? За допомогою функції експорт даних! Як експортувати дані Telegram з комп’ютера та телефону Спочатку експортуємо дані. Для експорту даних потрібно: зайди в Налаштування (іконка в лівому верхньому кутку програми, три горизонтальні лінії); у Налаштуваннях обери опцію Advanced (є лише в десктопній версії Telegram). У ній знайди пункт Експортувати дані Telegram (Export Telegram Data); вибери тип даних, які потрібні (контакти, вміст чатів і т.д.) і завантаж їх. Усе готово: тепер нічого не пропаде. І можна знову заходити в налаштування Telegram і продовжити процес. Як видалити акаунт? Є два варіанти: перший — довгий, другий — миттєвий. Довгий шлях: як видалити обліковий запис в Telegram з IPhone, Android, комп’ютера автоматичним шляхом За замовчуванням Telegram сам деактивує обліковий запис, якщо ти не заходитимеш туди півроку. Але в налаштуваннях термін видалення можна змінити й виставити будь-який. Тут принципи видалення однакові, на якому б пристрої: комп’ютері чи мобільному телефоні, ти це не робив: зайди у Налаштування (іконці у верхньому лівому куті); вибери вкладку Приватність та безпека; перейди до пункту Видалити мій обліковий запис; вкажи бажаний період; не заходь у цей період в Телеграм. Якщо встановити термін видалення акаунта через один місяць (зазвичай це мінімум), то доведеться не заходити в месенджер увесь цей час. Через місяць Telegram сам остаточно вилучить обліковий запис з комп’ютера або з IPhone, Android усім його вмістом: фото, розмовами, іншими файлами. Читати на тему Як видалити обліковий запис у Facebook, Instagram і Threads: покрокова інструкція Читай, як видалити облікові записи в соціальних мережах корпорації Meta і чи є різниця між деактивацією і видалення. Короткий шлях: як повністю й одразу видалити обліковий запис Telegram з IPhone та Android, комп’ютера видалити одразу акаунт в телеграм з телефона, і не важливо це IPhone та Android — не можна; спочатку перейди на сторінку сервісу Telegram для видалення облікового запису та авторизуйся там за допомогою свого телефонного номера; введи на сторінці номер телефону, який прив’язаний до акаунта; тримай від Telegram код підтвердження не в SMS, а безпосередньо в месенджер; після авторизації в меню висвітиться список дій, серед яких буде видалення облікового запису; вкажи причину, чому видаляєш акаунт; натисни кнопку: видалити мій обліковий запис і ще раз підтвердь своє рішення. Навіть після остаточного видалення таким чином акаунта з IPhone та Android, комп’ютера він ще зберігатиметься кілька днів. Також в наступні кілька днів не можна буде створити новий акаунт з цього ж самого номера. Всі дані, які були в акаунті, після його видалення витираються. Принаймні, так стверджують в кампанії Telegram. А якщо ти хочеш дізнатися, чи не прослуховують твій телефон, читай про це в нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Соцмережі Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter