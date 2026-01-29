Кінець епохи Tesla Model S: Ілон Маск офіційно знімає легендарний седан із виробництва

Компанія Tesla готується до масштабного перегляду свого модельного ряду. Під час нещодавньої онлайн-наради з акціонерами компанії Ілон Маск повідомив про рішення, яке багато хто назвав завершенням цілої ери в індустрії електрокарів. Виробництво флагманських моделей бренду буде повністю зупинено вже у другому кварталі 2026 року, про що повідомляє видання Motor1.

За словами Маска, настав час відправити перші знакові проєкти компанії на почесне звільнення. Це рішення продиктоване новою стратегією розвитку бренду, яка віддає пріоритет повній автономності та створенню безпілотного транспорту.

Чому для легендарної Tesla Model S кінець виробництва став неминучим

Флагманський седан компанії свого часу здійснив революцію, довівши світові, що електромобіль може бути швидким, престижним та далекобійним. Проте за сучасними мірками Tesla Model S є справжнім ветераном ринку — модель випускається вже понад десять років.

Попри регулярні оновлення програмного забезпечення та незначні фейсліфтинги, радикальної модернізації платформи так і не відбулося.

Багато аналітиків сходяться на думці, що оголошений для Tesla Model S кінець серійного випуску — це логічний крок. Компанії стає дедалі важче підтримувати конкурентоспроможність застарілої конструкції на тлі нових гравців ринку.

Ілон Маск назвав цей момент сумним, проте підкреслив, що Tesla продовжуватиме технічну підтримку вже проданих машин, випускатиме запчастини та програмні апдейти.

Tesla Model X: кінець історії інноваційного кросовера з крилами сокола

Схожа доля чекає і на перший кросовер марки. Складна конструкція задніх дверей та висока собівартість виробництва тривалий час робили цей автомобіль нішевим продуктом. Тепер, коли ринок вимагає більш масових та технологічних рішень, для Tesla Model X настали складні часи.

Очікуваний для Tesla Model X кінець конвеєрного життя у 2026 році дозволить компанії вивільнити ресурси для нових амбітних проєктів, зокрема Robotaxi та доступніших моделей наступного покоління.

Попри те, що Tesla залишається одним із найшвидших кросоверів у світі, її архітектура також потребує глобальних змін, на які компанія вирішила не витрачати кошти.

Відмова від моделей S та X означає, що Tesla остаточно зміщує фокус із преміального сегмента традиційних авто в бік автономного майбутнього.

Компанія планує зосередитися на розвитку штучного інтелекту та безпілотного керування. Хоча нових поколінь седана та кросовера в їхньому класичному розумінні поки не планується, технології, випробувані на цих авто, стануть базою для майбутніх розробок Ілона Маска.

