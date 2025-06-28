День молоді 2025 — усе про свято, яке залишається символом безтурботності, життя та енергії

Фото Pexels Міжнародний день молоді українці проводять по-різному: хтось робить це онлайн, хтось у барі з друзями, а хтось із побратимами на фронті. Ми розповімо про історію свята й традиції святкування Дня молоді. День молоді 2025 — історія свята Молодь — слово, яке асоціюється з енергією, веселим життям та безтурботністю. Щоб зробити день, який буде присвячений енергії життя, молодості та свободі, в Україні запровадили День молоді. Леонід Кравчук започаткував це свято в далекому 1994 році разом з учасниками молодіжних рухів. Щоб бути ближчими до європейської молоді, українці вирішили цьогоріч змінити дату святкування на європейську. День молоді раніше святкували в останню неділю червня, проте свято перенесли на 12 серпня. А ось Всесвітній день молоді відзначається 10 листопада. ООН же запровадила цей день пізніше — в 1999 році. Свято має на меті щороку нагадувати молоді про її роль у розбудові світу, вирішенні глобальних негараздів, а також привертає увагу до проблем молоді, які потребують вирішення — якість освіти, можливості тощо.До речі, молоддю в Україні вважаються люди від 14 до 35 років. Читати на тему Вчителі, війна чи ціни на навчання? Що спонукає молодь виїздити за кордон Як війна впливає на нашу освіту зараз? Як відзначають День молоді Зазвичай молодь сама знаходить безліч оригінальних варіантів святкування. Найчастіше — це фестивалі та концерти. Проте нині вони стають майже нереальними. Тому серед ідей святкування Дня молоді є вилазка на пікнік, у бар, флешмоб у соціальних мережах, кіно, боулінг тощо. Якщо ти не знаєш, як провести День молоді цього року, спробуй організувати пікнік з друзями, екскурсію за місто, відпочинок біля води, вилазку в гори. Ось тобі ще кілька ідей від Вікон: організуй чаювання у стилі Бріджертонів; зроби тематичну фотосесію; з друзями приготуй страви за кольорами; організуйте вечірку з презентаціями одне про одного, або на тему вашої дружби тощо; зіграй з друзями у настільні ігри; відвідайте волонтерські центри та допоможіть там; організуйте дружній (молодіжний) збір. Фото: Pexels А раніше ми розповідали, як молоде покоління ставиться до роботи та чому це — новий виклик для ринку. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter