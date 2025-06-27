День молодежи 2025 — все о празднике, который остается символом беззаботности, жизни и энергии

Фото Pexels Международный день молодежи украинцы проводят по-разному: кто-то делает это онлайн, кто-то в баре с друзьями, а кто-то с товарищами на фронте. Мы расскажем об истории праздника и традициях празднования Дня молодежи. День молодежи 2025 — история праздника Молодежь — слово, которое ассоциируется с энергией, веселой жизнью и безмятежностью. Чтобы сделать день, посвященный энергии жизни, молодости и свободе, в Украине был введен День молодежи. Леонид Кравчук открыл этот праздник в далеком 1994 году вместе с участниками молодежных движений. Чтобы быть ближе к европейской молодежи, украинцы решили изменить дату празднования на европейскую. Этот день раньше отмечали в последнее воскресенье июня, однако праздник перенесли на 12 августа. А вот Всемирный день молодежи отмечается 10 ноября. ООН ввела празднование позже — в 1999 году. Праздник имеет целью ежегодно напоминать молодежи о ее роли в развитии мира, решении глобальных проблем, а также привлекает внимание к ее проблемам, требующим решения — качеству образования, возможностям и т. д.Кстати, молодежью в Украине считаются люди от 14 до 35 лет. Читать по теме Учителя, война или цены на обучение? Что подталкивает молодежь выезжать за границу Образовательная проблема Украины — комплексная и усиленная полномасштабной войной. Ведь к низким зарплатам учителей, нехватке кадров и потребности в реформах… Как отмечают День молодежи Обычно молодежь сама находит множество оригинальных вариантов празднования. Чаще всего это фестивали и концерты. Однако в сегодняшних условиях они становятся почти нереальными. Поэтому среди идей празднования Дня молодежи есть вылазка на пикник, в бар, флешмоб в социальных сетях, кино, боулинг и т. д. Если ты не знаешь, как провести День молодежи в этом году, попробуй организовать пикник с друзьями, экскурсию за город, отдых у воды, вылазку в горы. Вот тебе еще несколько идей от Вікон: организуй чаепитие в стиле Бриджертонов; сделай тематическую фотосессию; с друзьями приготовь блюда по цвету; организуйте вечеринку с презентациями друг о друге, или на тему вашей дружбы; сыграй с друзьями в настольные игры; посетите волонтерские центры и помогите там; организуйте дружеский (молодежный) сбор. Фото: Pexels А раньше мы рассказывали, как молодое поколение относится к работе и почему это новый вызов для рынка. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter