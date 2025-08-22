День студента 2025: какая новая дата и история праздника

День студента в Украине раньше отмечали в Татьянин день, который по новому календарю теперь празднуют 12 января. Но что День студента, что Татьянин день не основаны на веселье.

В Украине День студента в 2025 году будут отмечать 17 ноября. В этом году этот день выпадает на понедельник. Рассказываем об истории праздника День студента и как его отмечают в Украине и мире.

Когда День студента 2025: почему он не связан с Татьяниным днем

Не стоит ассоциировать День студента с Днем памяти святой Татьяны. Ведь сочетание этих праздников имеет корни из страны-оккупанта.

В 1755 году в этот день императрица Елизавета приняла открытие Московского государственного университета.

Именно поэтому Святую Татьяну объявили покровительницей студентов России.

Но сейчас мы стремимся идти в другую сторону от России, так что имеем другую дату праздника и ассоциации с ним.

День студента в Украине 2025: почему перенесли дату празднования

Дату 25 января установили еще в 1850 году в Российской империи, так что она не имеет ничего общего с Украиной. Украина отмечает День студента со всем миром — в Международный день студента, то есть 17 ноября.

Ее выбрали согласно указу президента Леонида Кучмы еще в 1999 году.

Этот день отмечают не только украинские студенты, но и европейские. Однако праздник связан не с гуляниями и весельем, а с трагическими событиями Второй мировой войны.

Международный день студента 2025

День студента Украины принято праздновать с размахом. Так же происходит и в других странах мира. Однако этот день был трагичным в истории.

В 1939 году в Чехии во время мирной демонстрации одного из студентов, Яна Оплетала, тяжело ранила полиция. Из-за сильных ранений он скончался.

После этого начался ряд протестов от студенчества. Такое сопротивление удивило оккупационную власть.

Поэтому на совещании с Адольфом Гитлером власти приняли решение закрыть все высшие учебные заведения Чехии на три года. С разгона уличных акций протестов и убийства студента началась Бархатная революция, закончившаяся свержением коммунизма в Чехословакии.

Во время протестов большое количество студентов арестовали, отправили в концлагеря, некоторых расстреляли. 17 ноября — дата, когда произошли самые страшные преступления против студентов.

А в 1941 году Международный Совет Студентов решил установить день памяти трагических событий и сделать 17 ноября Международным днем ​​студентов. Его отметили на уровне ООН.

Как отмечают День студента сейчас

В большинстве случаев День студента сегодня празднуют торжественно. Студентов собирают на концерты в актовых залах университетов, где делятся достижениями, ставят танцевальные и песенные номера. Кроме того, сами студенты также знают, как ярко провести свое время.

Хотя в первую очередь День студента задумали как день памяти о трагических событиях, к сожалению, не всем об этом известно. В некоторых университетах Европы, где рассказывают, что именно означает этот день, проводят возложение цветов к памятникам. В Чехии чествуют Яна Оплетала.

Некоторые университеты делают этот день выходным, а кто-то награждает самых активных студентов. Также университеты, имеющие свои традиции, проводят мероприятия и собственные “обряды”, например, одевают памятники в мантии.

Во время войны в Украине многие студенты учатся онлайн, поэтому празднования могут быть только в таком формате. А тем, кому посчастливилось ходить на лекции и семинары в университет, могут расспросить в деканате, планирует ли их университет какие-то мероприятия на 17 ноября.

