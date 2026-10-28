Стиль життя Садівництво та город

Як доглядати за алое: необхідні умови для гарного росту

Марина Слизовська, редакторка сайту 28 Жовтня 2026, 17:30 3 хв.
алое догляд
Фото Pexels

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