Як доглядати за алое: необхідні умови для гарного росту

Алое вера є популярною кімнатною рослиною серед квітникарів. Вона широковідома своїм аскетичним виглядом та цілою низкою корисних властивостей. Власники знають, що догляд доволі простий і не потребує надмірних зусиль чи облаштування специфічних умов. Якщо ти тільки плануєш почати вирощувати цю рослину, тоді наш матеріал про те, як доглядати за алое в домашніх умовах, може бути корисним.

Як доглядати за алое в горщику

Алое вера є сукулентною трав’янистою рослиною, тобто має здатність зберігати вологу в товстому листі. Цю рослину вирощують по всьому світу, а у дикому вигляді її досі можна зустріти на Канарських островах та Кабо-Верде. У природі алое здатне вижити навіть у дуже посушливих умовах, завдяки утриманню життєво необхідної йому вологи.

Нижче детально розповідаємо, яке освітлення, полив та температура підходять цій рослині та коли її треба пересаджувати.

Де любить стояти алое

Ця рослина любить стояти на добре освітленому місці, але без прямих сонячних променів. Горщик з алое вера треба тримати на підвіконнях, які виходять на південну або західну сторону. Там твій зелений улюбленець зможе отримувати багато денного освітлення, однак не забувай про пряме сонячне світло, оскільки воно може спровокувати потемніння листя.

Як правильно поливати алое в домашніх умовах

Поливати рослину треба добре, але не роби цього занадто часто. Через надмірну зволоженість корені можуть загнити, також це сприятиме розвитку грибкового ураження.

Між поливами ґрунт у вазоні має встигати просохнути. Під час зимового періоду, тобто періоду спокою для алое, полив взагалі варто зменшити.

Поливати треба обережно, щоб вода не потрапляла в розетку — це може сприяти розвитку гниття стовбура.

Обприскувати листя водою не потрібно, бо цій рослині достатньо того рівня вологості, який спостерігається в більшості житлових приміщень.

Температурний режим

Якщо хочеш, щоб зелений друг почувався добре у твоєму домі, тоді тримай його якомога далі від холодних протягів та не дозволяй мерзнути.

Оптимальною температурою для алое вера є +13°C … 27°C. Ця рослина любить тепло і не призначена для вирощування у холодних приміщеннях.

Взимку краще тримати вазон ближче до його мінімально оптимальної температури.

Коли пересаджувати алое

Рослину рекомендується пересаджувати кожні 2-3 роки. Або одразу, як помітиш, що кореням вже тісно в старому горщику.

Висаджувати варто у добре дреновану суміш для сукулентів або кактусів.

Новий горщик має бути на 2-3 сантиметри більший в діаметрі за попередній. Також у ньому має бути достатньо отворів, бо у випадку накопичення води знов-таки можуть запуститися процеси підгнивання коренів.

Тепер ти знаєш, який догляд потрібен алое вера в домашніх умовах. Дотримуйся вищевказаних порад, які дозволять твоєму улюбленцю надовго залишатися здоровим та зеленим.

Раніше ми розповідали, як доглядати за орхідеєю в домашніх умовах, щоб вона довго цвіла.

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