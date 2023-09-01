Праздники

С 1 сентября, с Днем знаний! Поздравления с праздником в прозе, стихах и картинках

Виктория Мельник, редактор сайта 01 сентября 2023, 07:45
Поздравления с 1 сентября в стихах, прозе и картинках.
Фото: Depositphotos

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