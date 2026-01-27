“Колена становились сине-фиолетовыми”: защитник Мариуполя рассказал о пытках холодом в плену

Сегодня, когда миллионы украинцев ощущают на себе последствия энергетического террора, защитник Мариуполя Дмитрий Канупер (известный под никнеймом rastishka4308) поделился воспоминаниями, от которых стынет кровь. Его рассказ — это не просто мемуары, а свидетельство того, как холод становится орудием пыток в российских застенках.

Камера на 10 метров и сквозняк как метод убийства

Дмитрий описывает зиму в плену как бесконечную борьбу за физическое выживание. В камере площадью 10 квадратных метров, где теснились восемь украинских военных, температура держалась на грани замерзания. Самым страшным врагом был не только мороз в -15 градусов за окном, но и постоянный сквозняк, прошивавший помещение насквозь.

«Вы видите выдох пара изо рта в квартире, где сейчас плюс 5? Я помню это ощущение каждое мгновение. Мои колени были отекшими, сине-фиолетового цвета. Их невозможно было ни согнуть, ни разогнуть — боль была такой, будто ноги выворачивает наизнанку», — вспоминает Дмитрий.

Пытки запретом на тепло

По словам защитника, оккупанты использовали холод как инструмент психологического и физического прессинга. В камере находились теплые бушлаты, однако надевать их разрешалось только на короткую прогулку. Внутри помещения за их использование жестоко наказывали.

Ночь приносила новые испытания. Спать позволялось только в нижнем белье (майке и трусах) на матрасе настолько тонком, что каждая металлическая скоба кровати врезалась в тело.

«Возможно ли было так спать и остаться в живых? Холод был более страшным врагом, чем риск избиения утром. Иногда я решался тайком взять бушлат ночью, чтобы укрыть ноги — только это давало шанс утром хотя бы немного разогнуть суставы», — рассказывает защитник Азовстали.

Призыв к украинцам: держаться и быть едиными

Сегодняшние атаки России на гражданскую инфраструктуру Дмитрий Канупер сравнивает с теми же методами пыток, которые ему довелось пережить в плену. Это целенаправленная попытка сломить волю через холод и истощение.

Тем не менее, воин подчеркивает: у нас, в отличие от пленных, есть самое важное — свобода и поддержка друг друга.

«Вы должны держаться! У вас есть возможность одеться, быть рядом с родными, поддерживать энергетиков. Потому что прямо сейчас в российском плену наши парни и девушки замерзают насмерть, не имея никакой возможности спастись. Помните о них каждый раз, когда включается свет или становится теплее в доме», — призывает Дмитрий Канупер.

Эта история — напоминание каждому из нас, что борьба продолжается не только на поле боя, но и в каждом замерзшем окне, в каждом сохраненном киловатте энергии.

