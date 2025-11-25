“Это реально Голодомор”: азовец сравнил пытки РФ с преступлениями сталинского режима

Реабилитация Сталина, современные лагерные тюрьмы для гражданских на оккупированных территориях, пытки голодом военнопленных, вывоз россиянами кораблей зерна — это не страницы учебника истории. Это реальность 2025 года, которую Украина переживает прямо сейчас.
Но, как и сто лет назад, мир снова сомневается: видеть ли эти преступления или, может быть, удобнее — не замечать.
В День памяти жертв Голодоморов корреспондентка Вікон прошла маршрутом британского журналиста Гарета Джонса — того самого, кто первым рассказал миру о Голодоморе.
И увидела те же пейзажи: разрушенные села, пустую железную дорогу, страх у границы и людей, которых снова пытаются сломать голодом и террором.
У нас нет хлеба, мы умираем
Гарет Джонс ехал в Харьков посмотреть на заводы, но внезапно вышел из поезда где-то под Белгородом и несколько дней шел вдоль колеи украинскими селами.
Сегодня эта колея зарастает бурьяном. Поезда больше не ходят. Россия здесь близко — всего 10 километров. И уже два года эти территории находятся в зоне постоянных обстрелов и спящих FPV-дронов.
Села на маршруте Джонса — снова под прицелом
Прудянка, Цуповка, Казачья Лопань, Слатино — те же села, которыми когда-то шёл британский журналист, теперь снова стали мишенями.
Начальник Дергачёвской ВГА Вячеслав Задоренко говорит:
Враг наносит удары каждый день. Контролирует автодороги FPV-дронами. Почти каждую неделю у нас есть убитые и раненые.
В Слатином россияне разбомбили отремонтированный опорный лицей — нет уцелевших ни стен, ни крыши.
В школьной библиотеке журналисты находят промокшую Книгу памяти жертв Голодомора — 1023 страницы поименного списка украинцев, которых уничтожили голодом.
Азовец Расти рассказал о российском плене
Параллели между двумя эпохами особенно болезненно слышать от тех, кто пережил издевательства сегодня.
Бывший пленный, азовец Расти, рассказывает:
Мы для себя называли это голодомором. Реально — голодомором. Голод делал нас неадекватными, животными.
В Таганрогском СИЗО №2 россияне сознательно морили украинских военных голодом — так же, как советская власть удерживала украинцев в 30-х.
Правда против пропаганды: история повторяется
Гарета Джонса за правду убили через два года после той поездки. Зато Уолтер Дюранти — американский журналист, который отрицал Голодомор и прославлял успехи СССР, — получил Пулитцера.
Филолог и блогер София Безверхая говорит:
И сейчас московиты пытаются распространять пропаганду, чтобы дискредитировать украинцев и скрыть свои преступления. И таких крыс, как Дюранти, у них сегодня тоже хватает.
102-летняя жительница тех самых сел: Люди падали — и все
На кадрах — Анна Мотенко, которая живет здесь больше века. Она помнит Голодомор, Вторую мировую и сегодняшнюю российскую агрессию.
Много людей тогда умерло. Прямо на ходу упадет — и все, — вспоминает она.
Суд признал Голодомор геноцидом — целенаправленным уничтожением украинцев. Именно это мы видим и сейчас.
На видео осени 2025 года российский оператор FPV-дрона убивает мужчину с собакой, а затем — женщину. Просто потому, что они украинцы.
Историк Вахтанг Кипиани говорит:
Может, они любили Путина — но это российского оператора не интересовало. Они видели цель — и уничтожили.
И добавляет:
Как и тогда, голосов, которые говорят правду, мало. И их травят. Но когда мир закрывает глаза — зло всегда возвращается.
А о том, как Голодомор стал коллективной травмой украинцев, читай в нашем эксклюзивном материале с историком Станиславом Кульчицким.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!