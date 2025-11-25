“Это реально Голодомор”: азовец сравнил пытки РФ с преступлениями сталинского режима

Реабилитация Сталина, современные лагерные тюрьмы для гражданских на оккупированных территориях, пытки голодом военнопленных, вывоз россиянами кораблей зерна — это не страницы учебника истории. Это реальность 2025 года, которую Украина переживает прямо сейчас.

Но, как и сто лет назад, мир снова сомневается: видеть ли эти преступления или, может быть, удобнее — не замечать.

В День памяти жертв Голодоморов корреспондентка Вікон прошла маршрутом британского журналиста Гарета Джонса — того самого, кто первым рассказал миру о Голодоморе.

И увидела те же пейзажи: разрушенные села, пустую железную дорогу, страх у границы и людей, которых снова пытаются сломать голодом и террором.

У нас нет хлеба, мы умираем

Гарет Джонс ехал в Харьков посмотреть на заводы, но внезапно вышел из поезда где-то под Белгородом и несколько дней шел вдоль колеи украинскими селами.

Сегодня эта колея зарастает бурьяном. Поезда больше не ходят. Россия здесь близко — всего 10 километров. И уже два года эти территории находятся в зоне постоянных обстрелов и спящих FPV-дронов.

Села на маршруте Джонса — снова под прицелом

Прудянка, Цуповка, Казачья Лопань, Слатино — те же села, которыми когда-то шёл британский журналист, теперь снова стали мишенями.

Начальник Дергачёвской ВГА Вячеслав Задоренко говорит:

Враг наносит удары каждый день. Контролирует автодороги FPV-дронами. Почти каждую неделю у нас есть убитые и раненые.

В Слатином россияне разбомбили отремонтированный опорный лицей — нет уцелевших ни стен, ни крыши.

В школьной библиотеке журналисты находят промокшую Книгу памяти жертв Голодомора — 1023 страницы поименного списка украинцев, которых уничтожили голодом.

Азовец Расти рассказал о российском плене

Параллели между двумя эпохами особенно болезненно слышать от тех, кто пережил издевательства сегодня.

Бывший пленный, азовец Расти, рассказывает:

Мы для себя называли это голодомором. Реально — голодомором. Голод делал нас неадекватными, животными.

В Таганрогском СИЗО №2 россияне сознательно морили украинских военных голодом — так же, как советская власть удерживала украинцев в 30-х.

Правда против пропаганды: история повторяется

Гарета Джонса за правду убили через два года после той поездки. Зато Уолтер Дюранти — американский журналист, который отрицал Голодомор и прославлял успехи СССР, — получил Пулитцера.

Филолог и блогер София Безверхая говорит:

И сейчас московиты пытаются распространять пропаганду, чтобы дискредитировать украинцев и скрыть свои преступления. И таких крыс, как Дюранти, у них сегодня тоже хватает.

102-летняя жительница тех самых сел: Люди падали — и все

На кадрах — Анна Мотенко, которая живет здесь больше века. Она помнит Голодомор, Вторую мировую и сегодняшнюю российскую агрессию.

Много людей тогда умерло. Прямо на ходу упадет — и все, — вспоминает она.

Суд признал Голодомор геноцидом — целенаправленным уничтожением украинцев. Именно это мы видим и сейчас.

На видео осени 2025 года российский оператор FPV-дрона убивает мужчину с собакой, а затем — женщину. Просто потому, что они украинцы.

Историк Вахтанг Кипиани говорит:

Может, они любили Путина — но это российского оператора не интересовало. Они видели цель — и уничтожили.

И добавляет:

Как и тогда, голосов, которые говорят правду, мало. И их травят. Но когда мир закрывает глаза — зло всегда возвращается.

