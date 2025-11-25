“Це реально Голодомор”: азовець порівняв тортури РФ із злочинами сталінського режиму

Реабілітація Сталіна, сучасні табірні тюрми для цивільних на окупованих територіях, катування голодом військовополонених, вивезення росіянами кораблів зерна — це не сторінки підручника історії. Це реальність 2025 року, яку Україна переживає просто зараз

Але, як і сто років тому, світ знову вагається: чи бачити ці злочини, чи, може, зручніше — не помічати.

У День пам’яті жертв Голодоморів кореспондентка Вікон пройшла маршрутом британського журналіста Ґарета Джонса — того самого, хто перший розповів світу про Голодомор.

І побачила ті самі пейзажі: зруйновані села, порожню залізницю, страх на кордоні і людей, яких знову хочуть зламати голодом та терором.

У нас немає хліба, ми помираємо

Ґарет Джонс їхав до Харкова подивитися на заводи, але раптово вийшов з потяга десь під Бєлгородом і кілька днів ішов уздовж колії українськими селами.

Сьогодні ця колія заростає бур’янами. Потяги більше не ходять. Росія тут близько — всього 10 кілометрів. І вже два роки ці території існують у зоні постійного обстрілу та сплячих FPV-дронів.

Села на маршруті Джонса — знову під прицілом

Прудянка, Цупівка, Козача Лопань, Слатине — ті самі села, якими колись ішов британський журналіст, тепер знову стали мішенями.

Начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко каже:

Ворог завдає ударів щодня. Контролює автошляхи FPV-дронами. Майже кожного тижня в нас є вбиті і поранені.

У Слатиному росіяни розбомбили відремонтований опорний ліцей — немає вцілілих ані стін, ані даху.

У шкільній бібліотеці журналісти знаходять промоклу Книгу пам’яті жертв Голодомору — 1023 сторінки поіменного списку українців, яких винищили голодом.

Азовець Расті розповів про російський полон

Паралелі між двома епохами найбільш болісно чути саме від тих, хто пережив катування сьогодні.

Колишній полонений, азовець Расті, розповідає:

Ми для себе називали це голодомором. Реально — голодомором.

Голод робив нас неадекватними, тваринними.

Це був спосіб впливати на людину.

У Таганрозькому СІЗО №2 росіяни свідомо морили українських військових голодом — так само, як радянська влада утримувала українців у 30-х.

Правда проти пропаганди: історія повторюється

Ґарета Джонса за правду вбили через два роки після тієї подорожі. Зате Волтер Дюранті — американський журналіст, який заперечував Голодомор і прославляв успіхи СРСР — отримав Пулітцера.

Читати на тему Голодна правда: фільми про Голодомор-геноцид в Україні 1932-33 років Фільми про Голодомор: шукай у матеріалі перелік пізнавальних стрічок.

Філологиня та блогерка Софія Безверха каже:

І зараз московити намагаються поширювати пропаганду, аби дискредитувати українців і приховати свої злочини. І таких щурів, як Дюранті, вони мають і сьогодні.

102-річна мешканка тих самих сіл: Люди падали — і все

На кадрах — Ганна Мотенко, яка живе тут понад століття. Вона пам’ятає Голодомор, Другу світову і російську агресію сьогодні.

Багато людей тоді вмерло. Прямо на ходу впаде — і все, — згадує вона.

Суд визнав Голодомор геноцидом — цілеспрямованим знищенням українців. Саме це ми бачимо і зараз.

На відео з осені 2025 року російський оператор FPV-дрону вбиває чоловіка з собакою, а потім — жінку. Просто тому, що вони українці.

Історик Вахтанг Кіпіані каже:

Може, вони любили Путіна — але це російського оператора не цікавило. Вони бачили ціль — і знищили.

І додає:

Як і тоді, голосів, що говорять правду, мало. І їх цькують. Але коли світ заплющує очі — зло завжди повертається.

А про те, як Голодомор став колективною травмою українців читай в нашому ексклюзивному матеріалі з істориком Станіславом Кульчицьким.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!