Какие джинсы сейчас в моде: модели, которые будут в трендах в 2026 году

В 2026 году мир денима переживает настоящее “большое очищение”. Если раньше мы гонялись за сильными потертостями, дырами и состарением, то сегодня фокус сместился на безупречный крой, правильные пропорции и исключительное качество полотна.

Мода стала более взрослой и осознанной: теперь джинсы – это не просто удобная одежда для выходных, а полноценный элемент базового гардероба, способный прослужить годами.

Какие джинсы сейчас в моде: тренды этого года

Как отмечает Vogue, ключевым оттенком года стал глубокий черный индиго. Джинсы производятся из плотного, почти архитектурного денима. Темно-синий цвет делает изысканный образ, позволяя сочетать джинсы даже с классическими пиджаками или сложными топами в стиле бохо.

Параллельно с классикой на пике популярности держатся джинсы-подковы (barrel). Их характерный объем в бедрах, плавно сужающийся книзу, создает футуристический, но практичный силуэт.

Не менее важное место заняли расклешенные модели (bootcut). Ткань аккуратно облегает бедро и лишь слегка расширяется от колена, визуально извлекая силуэт. Это идеальный баланс между комфортом широких брюк и женственностью зауженных моделей, особенно в сочетании с обувью на каблуке.

Для скучающих по эстетике 90-х 2026 год вернул джинсы-сигареты. Это лаконичные прямые штаны, заканчивающиеся на уровне лодыжки, создавая четкую вертикаль. Такой фасон универсален: он выглядит одинаково уместно со всеми видами обуви. Они не пережимают ногу, но держат структуру, что делает их идеальными для активного городского дня.

Наиболее обсуждаемым событием стало возвращение зауженных джинсов (skinny). Однако теперь они подчеркивают фигуру, сохраняя статус элегантной классики.

Эти джинсы имеют правильные пропорции, немного свободного пространства вокруг голеней и производятся из качественного денима с минимальным добавлением эластана.

Хотя синий цвет остается доминантным, сезон 2026 года предлагает смело экспериментировать с палитрой. Серый деним стал полноправной заменой черному, легко интегрируясь в любой образ.

Однако настоящими звездами весенних коллекций стали неочевидные оттенки: нежный пудро-розовый и пастельно-желтый. Такой цветной деним придает свежести и позволяет посмотреть на привычную ткань под другим углом.

Выбирай не просто тренд, а качественную вещь, которая подходит именно тебе, ведь настоящий стиль – это долговечность и уверенность в каждом шагу.

