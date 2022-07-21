Псоріаз — це не соромно! Що це за хвороба та як з нею живе Кім Кардаш’ян

Наша імунна система — унікальна. Вона дає нам змогу боротися з багатьма захворюваннями, залишатися сильними й витривалими. Проте якщо в ній самій відбувається збій, то це призводить до тяжких наслідків.
Яскравим прикладом цього є псоріаз, який може зіпсувати якість життя людини та породити безліч комплексів.
Читай, що таке псоріаз, які бувають його симптоми, причини та лікування, а також як із недугою борються відомі люди.
Псоріаз — це поширене хронічне аутоімунне захворювання, яке виникає внаслідок прискореної регенерації шкіри. Шкіра занадто часто оновлюється та наростає одна на одну.
Захворіти на псоріаз можна незалежно від статі, віку й типу шкіри. Проте у більшості пацієнтів ця проблема проявляється у віці до 20-30 років.
Оскільки захворювання неінфекційне, то заразитись ним неможливо. Втім, медицина довела, що генетична спадковість впливає на розвиток псоріазу.
Класичними симптомами псоріазу є:
Найчастіше псоріаз вражає коліна, лікті, голову та тулуб. А в тяжких випадках хвороба може поширитись на внутрішні органи та суглоби.
Ускладнення псоріазу:
Псоріатичний артрит розвивається у 10-20% людей із псоріазом. Хворобу часто плутають з іншими типами артриту, проте цей вид безпосередньо пов’язаний із псоріазом.
Ілюстративне фото: Pexels
Досі не відомі точні причини виникнення псоріазу. Проте лікарі стверджують, що 60% хворих мають родичів із псоріазом.
Якщо в обох батьків є ця хвороба, то у 50% випадків псоріаз проявиться і в дітей. Якщо ж хворіє тільки один з батьків, то ризик зменшується до 20%.
Проте псоріаз може передаватись через покоління, тож здоров’я батьків не гарантує відсутність недуги в дітей.
Тригери розвитку псоріазу:
На жаль, псоріаз невиліковний. Проте не треба впадати у відчай чи паніку після встановлення діагнозу. Наразі медицина може забезпечити довготривалу ремісію хвороби та зникнення неприємних симптомів.
У жодному випадку не можна займатись самолікуванням, адже псоріаз вимагає професійного підходу.
У жодному випадку не можна займатись самолікуванням, адже псоріаз вимагає професійного підходу.
Медики схиляються до застосування хіміопрепаратів, а також до вузькосмугової фототерапії — впливу ультрафіолету на уражені ділянки шкіри.
Крім цього, варто дотримуватись здорового способу життя:
Всесвітньо відома модель, акторка та бізнесвумен Кім Кардаш’ян — одна з тих, хто страждає на псоріаз. Жінка не приховує своєї хвороби, а навпаки — надихає своїх прихильників (а їх, до речі, тільки в Instagram 326 мільйонів!) не соромитись свого тіла та дбати про нього.
Кардаш’ян поділилась для видання Poosh, як вона бореться з псоріазом та псоріатичним артритом.
Виявляється, її мати також має це захворювання. Відтак воно передалось і Кім. Уперше псоріаз загострився, коли моделі було 25 років, під час застуди. Тоді її сусід-дерматолог порадив зробити укол кортизону, що справді усунуло всі симптоми на п’ять років.
Фото: kimkardashian / Instagram
Проте псоріаз повернувся. Кардаш’ян контролює спалахи захворювання вже багато років, проте на 100% позбутися симптомів їй так і не вдалось. На правій гомілці акторки постійно червоніє велика псоріатична пляма.
Попри весь стрес, з яким стикається жінка, вона все-таки знаходить час на турботу про себе, веде здоровий спосіб життя та намагається їсти якомога більше їжі рослинного походження.
Я почуваюся надзвичайно комфортно зі своїм псоріазом. Незалежно від того, де він розташований на моєму тілі, іноді я виставляю його напоказ, а іноді не хочу, щоб він відволікав увагу, тому прикриваю його косметикою.
Я почуваюся надзвичайно комфортно зі своїм псоріазом. Незалежно від того, де він розташований на моєму тілі, іноді я виставляю його напоказ, а іноді не хочу, щоб він відволікав увагу, тому прикриваю його косметикою.
Якщо у вас псоріаз, не дозволяйте йому зруйнувати ваше життя. Ви повинні зробити все можливе, щоб вам було комфортно, але не дозволяти йому захопити вас, — вважає Кардаш’ян.
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Допис, поширений Kim Kardashian (@kimkardashian)
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