Псоріаз — це не соромно! Що це за хвороба та як з нею живе Кім Кардаш’ян

Наша імунна система — унікальна. Вона дає нам змогу боротися з багатьма захворюваннями, залишатися сильними й витривалими. Проте якщо в ній самій відбувається збій, то це призводить до тяжких наслідків.

Яскравим прикладом цього є псоріаз, який може зіпсувати якість життя людини та породити безліч комплексів.

Читай, що таке псоріаз, які бувають його симптоми, причини та лікування, а також як із недугою борються відомі люди.

Що таке псоріаз

Псоріаз — це поширене хронічне аутоімунне захворювання, яке виникає внаслідок прискореної регенерації шкіри. Шкіра занадто часто оновлюється та наростає одна на одну.

Захворіти на псоріаз можна незалежно від статі, віку й типу шкіри. Проте у більшості пацієнтів ця проблема проявляється у віці до 20-30 років.

Оскільки захворювання неінфекційне, то заразитись ним неможливо. Втім, медицина довела, що генетична спадковість впливає на розвиток псоріазу.

Псоріаз: симптоми

Класичними симптомами псоріазу є:

яскраво-червоні бляшки зі сріблясто-білими лусочками шкіри;

свербіж;

біль;

печіння;

суха потріскана шкіра;

товсті ребристі нігті;

опухлість суглобів.

Найчастіше псоріаз вражає коліна, лікті, голову та тулуб. А в тяжких випадках хвороба може поширитись на внутрішні органи та суглоби.

Ускладнення псоріазу:

гнійні висипання на великих ділянках шкіри; генералізований пустульозний псоріаз; псоріатична еритродермія; псоріатичний артрит.

Псоріатичний артрит розвивається у 10-20% людей із псоріазом. Хворобу часто плутають з іншими типами артриту, проте цей вид безпосередньо пов’язаний із псоріазом.

Причини псоріазу

Досі не відомі точні причини виникнення псоріазу. Проте лікарі стверджують, що 60% хворих мають родичів із псоріазом.

Якщо в обох батьків є ця хвороба, то у 50% випадків псоріаз проявиться і в дітей. Якщо ж хворіє тільки один з батьків, то ризик зменшується до 20%.

Проте псоріаз може передаватись через покоління, тож здоров’я батьків не гарантує відсутність недуги в дітей.

Тригери розвитку псоріазу:

інфекції та запальні процеси в організмі;

травми;

постійний стрес;

довготривалий прийом деяких медикаментів;

неправильне харчування;

збій у гормональному фоні;

шкідливі звички: куріння, зловживання алкоголем;

ендокринні порушення;

порушення обміну речовин;

зміни в імунній системі;

шкідливі фактори довкілля тощо.

Лікування псоріазу

На жаль, псоріаз невиліковний. Проте не треба впадати у відчай чи паніку після встановлення діагнозу. Наразі медицина може забезпечити довготривалу ремісію хвороби та зникнення неприємних симптомів.

У жодному випадку не можна займатись самолікуванням, адже псоріаз вимагає професійного підходу.

Медики схиляються до застосування хіміопрепаратів, а також до вузькосмугової фототерапії — впливу ультрафіолету на уражені ділянки шкіри.

Крім цього, варто дотримуватись здорового способу життя:

відмовитись від куріння та алкоголю;

контролювати вагу свого тіла;

регулярно виконувати фізичні вправи;

за можливості знизити рівень стресу.

Псоріаз і Кім Кардаш’ян

Всесвітньо відома модель, акторка та бізнесвумен Кім Кардаш’ян — одна з тих, хто страждає на псоріаз. Жінка не приховує своєї хвороби, а навпаки — надихає своїх прихильників (а їх, до речі, тільки в Instagram 326 мільйонів!) не соромитись свого тіла та дбати про нього.

Кардаш’ян поділилась для видання Poosh, як вона бореться з псоріазом та псоріатичним артритом.

Виявляється, її мати також має це захворювання. Відтак воно передалось і Кім. Уперше псоріаз загострився, коли моделі було 25 років, під час застуди. Тоді її сусід-дерматолог порадив зробити укол кортизону, що справді усунуло всі симптоми на п’ять років.

Проте псоріаз повернувся. Кардаш’ян контролює спалахи захворювання вже багато років, проте на 100% позбутися симптомів їй так і не вдалось. На правій гомілці акторки постійно червоніє велика псоріатична пляма.

Попри весь стрес, з яким стикається жінка, вона все-таки знаходить час на турботу про себе, веде здоровий спосіб життя та намагається їсти якомога більше їжі рослинного походження.

Я почуваюся надзвичайно комфортно зі своїм псоріазом. Незалежно від того, де він розташований на моєму тілі, іноді я виставляю його напоказ, а іноді не хочу, щоб він відволікав увагу, тому прикриваю його косметикою.

Якщо у вас псоріаз, не дозволяйте йому зруйнувати ваше життя. Ви повинні зробити все можливе, щоб вам було комфортно, але не дозволяти йому захопити вас, — вважає Кардаш’ян.

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