Дотримуйся простих правил гігієни, щоб не підхопити підшкірного кліща. Розповідаємо, що таке демодекоз

Висипання на шкірі обличчя може мати різні причини. Інколи людині варто просто переглянути свій раціон, інколи причиною може бути збій гормонів або різні захворювання. Однією з причиною висипань може бути демодекоз.
Демодекоз — це захворювання шкіри, викликане підшкірним кліщем demodex.
Демодекоз — це захворювання шкіри, викликане підшкірним кліщем demodex.
Підшкірний кліщ живе в сальних залозах кожної людини. У невеликій кількості він не шкодить організму, але під впливом певних факторів, зокрема зниження імунітету, паразит починає активно розмножуватися, провокує негативні зміни шкіри обличчя.
На шкірі людини живуть два види цих кліщів: короткий та довгий. Якщо переважна більшість довгих, то виникає лущення шкіри й еритема. Розмноження короткого кліща проявляється у вигляді конусоподібних папул із сіруватими лусочками. Іноді до шкірного захворювання приєднується гнійна інфекція. Тоді утворюються гнійні пустули та абсцеси.
Ілюстративне фото
Коли починається загострюватися хвороба демодекоз, то починаються з’являтися такі симптоми:
Дерматологиня Наталя Божко розповіла, як виявляють та лікують демодекоз.
— Пацієнти приходять зі скаргами висипання, випадання вій, брів, волосся, вони навіть не підозрюють, що такі проблеми може викликати підшкірний кліщ. Щоб виявити demodex, треба здати на аналіз зішкріб зі шкіри.
Лікування демодекозу має бути комплексним. Повинна бути присутня загальнозміцнювальна терапія, вітаміни, імунокоректори. Також проводиться спеціальне антибактеріальне лікування, — каже Наталя Божко.
Лікування демодекозу має бути комплексним. Повинна бути присутня загальнозміцнювальна терапія, вітаміни, імунокоректори. Також проводиться спеціальне антибактеріальне лікування, — каже Наталя Божко.
За її словами, якщо результат лікування позитивний і аналізи показують хороший результат, тоді проводяться додаткові косметологічні процедури й підбирається правильний догляд.
Демодекоз, крім шкіри й волосся, може торкнутися й органів зору. Тому не слід ігнорувати проблему, а відразу звернутися до спеціаліста.
Щоб вберегти себе від захворювання підшкірного кліща, треба дотримуватися досить простих правил гігієни:
Тож, щоб уникнути підшкірного кліща, треба правильно підібрати догляд та слідкувати за гігієною. Раніше ми розповідали, як доглядати за шкірою щодня. Косметологиня вказала на часті помилки й що не варто робити.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!