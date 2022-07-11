Дотримуйся простих правил гігієни, щоб не підхопити підшкірного кліща. Розповідаємо, що таке демодекоз

Висипання на шкірі обличчя може мати різні причини. Інколи людині варто просто переглянути свій раціон, інколи причиною може бути збій гормонів або різні захворювання. Однією з причиною висипань може бути демодекоз.

Що таке демодекоз

Демодекоз — це захворювання шкіри, викликане підшкірним кліщем demodex.

Підшкірний кліщ живе в сальних залозах кожної людини. У невеликій кількості він не шкодить організму, але під впливом певних факторів, зокрема зниження імунітету, паразит починає активно розмножуватися, провокує негативні зміни шкіри обличчя.

На шкірі людини живуть два види цих кліщів: короткий та довгий. Якщо переважна більшість довгих, то виникає лущення шкіри й еритема. Розмноження короткого кліща проявляється у вигляді конусоподібних папул із сіруватими лусочками. Іноді до шкірного захворювання приєднується гнійна інфекція. Тоді утворюються гнійні пустули та абсцеси.

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Прояви демодекозу

Коли починається загострюватися хвороба демодекоз, то починаються з’являтися такі симптоми:

поява рожевих вугрів, гнійників, інших висипань на шкірі обличчя, спини, грудей і навіть стегон;

червоні плями на обличчі;

свербіж шкіри обличчя, вій, волосяної частини голови, вушних раковин. Може з’являтися легке лоскотання, відчуття повзання на шкірі. Свербіж посилюється у вечірній час і триває протягом ночі;

підвищена жирність шкіри, розширені пори. Уражені ділянки виглядають вологими, сальними, мають характерний блиск;

горбиста шкіра обличчя. У товщі шкіри утворюється груба “рубцева” тканина і безліч дрібних твердих грудочок кальцію.

Як виявити демодекоз

Дерматологиня Наталя Божко розповіла, як виявляють та лікують демодекоз.

— Пацієнти приходять зі скаргами висипання, випадання вій, брів, волосся, вони навіть не підозрюють, що такі проблеми може викликати підшкірний кліщ. Щоб виявити demodex, треба здати на аналіз зішкріб зі шкіри.

Лікування демодекозу має бути комплексним. Повинна бути присутня загальнозміцнювальна терапія, вітаміни, імунокоректори. Також проводиться спеціальне антибактеріальне лікування, — каже Наталя Божко.

За її словами, якщо результат лікування позитивний і аналізи показують хороший результат, тоді проводяться додаткові косметологічні процедури й підбирається правильний догляд.

Демодекоз, крім шкіри й волосся, може торкнутися й органів зору. Тому не слід ігнорувати проблему, а відразу звернутися до спеціаліста.

Профілактика демодекозу

Щоб вберегти себе від захворювання підшкірного кліща, треба дотримуватися досить простих правил гігієни:

грамотний догляд та гігієну шкіри;

зміцнення імунітету;

використання якісної косметики;

відмова від самопризначення гормональних препаратів;

не можна користуватися чужим особистим приладдям. Косметичні інструменти повинні ретельно очищатися без носія кліщ здатний прожити до 9 днів.

Тож, щоб уникнути підшкірного кліща, треба правильно підібрати догляд та слідкувати за гігієною. Раніше ми розповідали, як доглядати за шкірою щодня. Косметологиня вказала на часті помилки й що не варто робити.

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