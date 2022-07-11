Соблюдай простые правила гигиены, чтобы не подхватить подкожного клеща. Рассказываем, что такое демодекоз

Сыпь на коже лица может иметь разные причины. Иногда человеку следует просто пересмотреть свой рацион, иногда причиной может быть сбой гормонов или разные заболевания. Одной из причин высыпаний может стать демодекоз.

Что такое демодекоз

Демодекоз — это заболевание кожи, вызванное подкожным клещом demodex.

Подкожный клещ обитает в сальных железах каждого человека. В небольшом количестве он не вредит организму, но под влиянием определенных факторов, в частности, снижения иммунитета, паразит начинает активно размножаться, провоцирует негативные изменения кожи лица.

На коже человека обитают два вида этих клещей: короткий и длинный. Если подавляющее большинство длинных, то возникает шелушение кожи и эритема. Размножение короткого клеща проявляется в виде конусообразных папул с серыми чешуйками. Иногда к кожному заболеванию присоединяется гнойная инфекция. Тогда образуются гнойные пустулы и абсцессы.

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Проявления демодекоза

Когда начинается обостряться болезнь демодекоза, то начинаются появляться следующие симптомы:

появление розовых угрей, гнойников, других высыпаний на коже лица, спины, груди и даже бедер,

красные пятна на лице;

красные пятна на лице; зуд кожи лица, ресниц, волосяной части головы, ушных раковин. Может появляться легкое щекотание, ощущение ползания на коже. Зуд усиливается в вечернее время и продолжается в течение ночи;

повышенная жирность кожи, расширенные поры. Пораженные участки выглядят влажными, сальными, обладают характерным блеском;

бугристая кожа лица. В толще кожи образуется грубая рубцовая ткань и множество мелких твердых комочков кальция.

Как выявить демодекоз

Дерматолог Наталья Божко рассказала, как выявляют и лечат демодекоз.

— Пациенты приходят с жалобами на сыпь, выпадение ресниц, бровей, волосы, они даже не подозревают, что такие проблемы может вызвать подкожный клещ. Чтобы выявить demodex, нужно сдать на анализ соскоб с кожи.

Лечение демодекоза должно быть комплексным. Должна присутствовать общеукрепляющая терапия, витамины, иммунокорректоры. Также проводится специальное антибактериальное лечение, — говорит Наталья Божко.

По ее словам, если результат лечения положительный и анализы показывают хороший результат, проводятся дополнительные косметологические процедуры и подбирается правильный уход.

Демодекоз, кроме кожи и волос, может затронуть и органы зрения. Поэтому не следует игнорировать проблему, а сразу обратиться к специалисту.

Профилактика демодекоза

Чтобы уберечь себя от заболевания подкожного клеща, нужно соблюдать достаточно простые правила гигиены:

грамотный уход и гигиена кожи;

укрепление иммунитета;

использование качественной косметики;

отказ от самоназначения гормональных препаратов;

нельзя пользоваться чужими личными принадлежностями. Косметические инструменты должны тщательно очищаться после носителя клеща, ведь последний способен прожить там до 9 дней.

Чтобы избежать подкожного клеща, нужно правильно подобрать уход и следить за гигиеной. Раньше мы рассказывали, как ухаживать за кожей каждый день. Косметолог указал на частые ошибки и что делать не стоит делать.

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