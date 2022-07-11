Соблюдай простые правила гигиены, чтобы не подхватить подкожного клеща. Рассказываем, что такое демодекоз

Сыпь на коже лица может иметь разные причины. Иногда человеку следует просто пересмотреть свой рацион, иногда причиной может быть сбой гормонов или разные заболевания. Одной из причин высыпаний может стать демодекоз.
Демодекоз — это заболевание кожи, вызванное подкожным клещом demodex.
Демодекоз — это заболевание кожи, вызванное подкожным клещом demodex.
Подкожный клещ обитает в сальных железах каждого человека. В небольшом количестве он не вредит организму, но под влиянием определенных факторов, в частности, снижения иммунитета, паразит начинает активно размножаться, провоцирует негативные изменения кожи лица.
На коже человека обитают два вида этих клещей: короткий и длинный. Если подавляющее большинство длинных, то возникает шелушение кожи и эритема. Размножение короткого клеща проявляется в виде конусообразных папул с серыми чешуйками. Иногда к кожному заболеванию присоединяется гнойная инфекция. Тогда образуются гнойные пустулы и абсцессы.
Иллюстративное фото
Когда начинается обостряться болезнь демодекоза, то начинаются появляться следующие симптомы:
Дерматолог Наталья Божко рассказала, как выявляют и лечат демодекоз.
— Пациенты приходят с жалобами на сыпь, выпадение ресниц, бровей, волосы, они даже не подозревают, что такие проблемы может вызвать подкожный клещ. Чтобы выявить demodex, нужно сдать на анализ соскоб с кожи.
Лечение демодекоза должно быть комплексным. Должна присутствовать общеукрепляющая терапия, витамины, иммунокорректоры. Также проводится специальное антибактериальное лечение, — говорит Наталья Божко.
Лечение демодекоза должно быть комплексным. Должна присутствовать общеукрепляющая терапия, витамины, иммунокорректоры. Также проводится специальное антибактериальное лечение, — говорит Наталья Божко.
По ее словам, если результат лечения положительный и анализы показывают хороший результат, проводятся дополнительные косметологические процедуры и подбирается правильный уход.
Демодекоз, кроме кожи и волос, может затронуть и органы зрения. Поэтому не следует игнорировать проблему, а сразу обратиться к специалисту.
Чтобы уберечь себя от заболевания подкожного клеща, нужно соблюдать достаточно простые правила гигиены:
Чтобы избежать подкожного клеща, нужно правильно подобрать уход и следить за гигиеной. Раньше мы рассказывали, как ухаживать за кожей каждый день. Косметолог указал на частые ошибки и что делать не стоит делать.
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