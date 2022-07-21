Псориаз — это не стыдно! Что это за болезнь и как с ней живет Ким Кардашьян

Наша иммунная система — уникальна. Она позволяет нам бороться со многими заболеваниями и иметь сильный организм. Однако если в ней самой происходит сбой, то это приводит к тяжелым последствиям.
Ярким примером тому является псориаз, который может испортить качество жизни человека и породить множество комплексов.
Читай, что такое псориаз, какие бывают его симптомы, причины и лечение, а также как с недугом борются известные люди.
Псориаз — это распространенное хроническое аутоиммунное заболевание, возникающее вследствие ускоренной регенерации кожи. Кожа слишком часто обновляется и нарастает друг на друга.
Заболеть псориазом можно независимо от пола, возраста и типа кожи. Однако у большинства пациентов эта проблема проявляется в возрасте до 20-30 лет.
Поскольку недуг неинфекционный, то заразиться им невозможно. Однако медицина доказала, что генетическая наследственность влияет на развитие псориаза.
Классическими симптомами псориаза являются:
Чаще всего псориаз поражает колени, локти, голову и туловище. В тяжелых случаях болезнь может распространиться на внутренние органы и суставы.
Осложнения псориаза:
Псориатический артрит развивается у 10-20% людей с псориазом. Болезнь часто путают с другими типами артрита, однако этот вид напрямую связан с псориазом.
Ілюстративне фото: Pexels
До сих пор неизвестны точные причины возникновения псориаза. Однако врачи утверждают, что у 60% больных есть родственники с псориазом.
Если у обоих родителей есть эта болезнь, то в 50% случаев псориаз проявится и у детей. Если же болеет только один родитель, то риск уменьшается до 20%.
Однако псориаз может передаваться через поколение, поэтому здоровье родителей не гарантирует отсутствие недуга у детей.
Триггеры развития псориаза:
К сожалению, псориаз неизлечим. Однако не нужно отчаиваться или впадать в панику после установления диагноза. В настоящее время медицина может обеспечить долговременную ремиссию болезни и исчезновение неприятных симптомов.
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, ведь псориаз требует профессионального подхода.
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, ведь псориаз требует профессионального подхода.
Медики склоняются к применению химиопрепаратов, а также к узкополосной фототерапии — воздействию ультрафиолета на пораженные участки кожи.
Кроме того, следует придерживаться здорового образа жизни:
Всемирно известная модель, актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян — одна из тех, кто страдает псориазом. Женщина не скрывает своей болезни, а наоборот — вдохновляет своих поклонников (а их, кстати, только в Instagram 326 миллионов!) не стесняться своего тела и заботиться о нем.
Кардашьян поделилась для издания Poosh, как она борется с псориазом и псориатическим артритом.
Оказывается, у ее матери тоже есть это заболевание. Следовательно, оно передалось и Ким. В первый раз псориаз обострился, когда модели было 25 лет, во время простуды. Тогда ее сосед-дерматолог посоветовал сделать укол кортизоном, что действительно устранило все симптомы на пять лет.
Фото: kimkardashian / Instagram
Однако псориаз вернулся. Кардашьян контролирует вспышки заболевания уже много лет, но на 100% избавиться от симптомов ей так и не удалось. На правой голени актрисы постоянно краснеет большое псориатическое пятно.
Несмотря на весь стресс, с которым сталкивается женщина, она все же находит время заботиться о себе, ведет здоровый образ жизни и пытается употреблять как можно больше пищи растительного происхождения.
Я чувствую себя очень удобно со своим псориазом. Независимо от того, где он находится на моем теле, иногда я выставляю его напоказ, а иногда не хочу, чтобы он отвлекал внимание, поэтому прикрываю его косметикой.
Я чувствую себя очень удобно со своим псориазом. Независимо от того, где он находится на моем теле, иногда я выставляю его напоказ, а иногда не хочу, чтобы он отвлекал внимание, поэтому прикрываю его косметикой.
Если у вас псориаз, не позволяйте ему разрушить вашу жизнь. Вы должны сделать все возможное, чтобы вам было комфортно, но не позволять ему захватить вас, — считает Кардашьян.
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Допис, поширений Kim Kardashian (@kimkardashian)
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