Псориаз — это не стыдно! Что это за болезнь и как с ней живет Ким Кардашьян

Наша иммунная система — уникальна. Она позволяет нам бороться со многими заболеваниями и иметь сильный организм. Однако если в ней самой происходит сбой, то это приводит к тяжелым последствиям.

Ярким примером тому является псориаз, который может испортить качество жизни человека и породить множество комплексов.

Читай, что такое псориаз, какие бывают его симптомы, причины и лечение, а также как с недугом борются известные люди.

Что такое псориаз

Псориаз — это распространенное хроническое аутоиммунное заболевание, возникающее вследствие ускоренной регенерации кожи. Кожа слишком часто обновляется и нарастает друг на друга.

Заболеть псориазом можно независимо от пола, возраста и типа кожи. Однако у большинства пациентов эта проблема проявляется в возрасте до 20-30 лет.

Поскольку недуг неинфекционный, то заразиться им невозможно. Однако медицина доказала, что генетическая наследственность влияет на развитие псориаза.

Псориаз: симптомы

Классическими симптомами псориаза являются:

ярко-красные бляшки с серебристо-белыми чешуйками кожи;

зуд;

боль;

жжение;

сухая потрескавшаяся кожа;

толстые ребристые ногти;

опухлость суставов.

Чаще всего псориаз поражает колени, локти, голову и туловище. В тяжелых случаях болезнь может распространиться на внутренние органы и суставы.

Осложнения псориаза:

гнойные высыпания на больших участках кожи; генерализованный пустулезный псориаз; псориатическая эритродермия; псориатический артрит.

Псориатический артрит развивается у 10-20% людей с псориазом. Болезнь часто путают с другими типами артрита, однако этот вид напрямую связан с псориазом.

Причины псориаза

До сих пор неизвестны точные причины возникновения псориаза. Однако врачи утверждают, что у 60% больных есть родственники с псориазом.

Если у обоих родителей есть эта болезнь, то в 50% случаев псориаз проявится и у детей. Если же болеет только один родитель, то риск уменьшается до 20%.

Однако псориаз может передаваться через поколение, поэтому здоровье родителей не гарантирует отсутствие недуга у детей.

Триггеры развития псориаза:

инфекции и воспалительные процессы в организме;

травмы;

постоянный стресс;

длительный прием некоторых медикаментов;

неправильное питание;

сбой в гормональном фоне;

вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем;

эндокринные нарушения;

нарушение обмена веществ;

изменения в иммунной системе;

вредные факторы внешней среды и т.д.

Лечение псориаза

К сожалению, псориаз неизлечим. Однако не нужно отчаиваться или впадать в панику после установления диагноза. В настоящее время медицина может обеспечить долговременную ремиссию болезни и исчезновение неприятных симптомов.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, ведь псориаз требует профессионального подхода.

Медики склоняются к применению химиопрепаратов, а также к узкополосной фототерапии — воздействию ультрафиолета на пораженные участки кожи.

Кроме того, следует придерживаться здорового образа жизни:

отказаться от курения и алкоголя;

контролировать вес своего тела;

регулярно выполнять физические упражнения;

по возможности снизить уровень стресса.

Псориаз и Ким Кардашьян

Всемирно известная модель, актриса и бизнесвумен Ким Кардашьян — одна из тех, кто страдает псориазом. Женщина не скрывает своей болезни, а наоборот — вдохновляет своих поклонников (а их, кстати, только в Instagram 326 миллионов!) не стесняться своего тела и заботиться о нем.

Кардашьян поделилась для издания Poosh, как она борется с псориазом и псориатическим артритом.

Оказывается, у ее матери тоже есть это заболевание. Следовательно, оно передалось и Ким. В первый раз псориаз обострился, когда модели было 25 лет, во время простуды. Тогда ее сосед-дерматолог посоветовал сделать укол кортизоном, что действительно устранило все симптомы на пять лет.

Однако псориаз вернулся. Кардашьян контролирует вспышки заболевания уже много лет, но на 100% избавиться от симптомов ей так и не удалось. На правой голени актрисы постоянно краснеет большое псориатическое пятно.

Несмотря на весь стресс, с которым сталкивается женщина, она все же находит время заботиться о себе, ведет здоровый образ жизни и пытается употреблять как можно больше пищи растительного происхождения.

Я чувствую себя очень удобно со своим псориазом. Независимо от того, где он находится на моем теле, иногда я выставляю его напоказ, а иногда не хочу, чтобы он отвлекал внимание, поэтому прикрываю его косметикой.

Если у вас псориаз, не позволяйте ему разрушить вашу жизнь. Вы должны сделать все возможное, чтобы вам было комфортно, но не позволять ему захватить вас, — считает Кардашьян.

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