Шашлик в аерогрилі: смачні рецепти для пікніка у себе вдома

Хоч весна вже й пришла до України, але похизуватись стабільним теплом ще не може. Тому їхати до лісу або водойми за шашликами ще зарано. Але як же хочеться смаженого м’яса із запахом вогнища та присмаком смачного маринаду!

Але вихід є, якщо придбати аерогриль. Там можна приготувати смажене м’ясо, як на вогнищі, вдома легко і швидко. А ми розкажемо про шашлик в аерогрилі та найсмачніші рецепти цієї страви.

Як посмажити шашлик в аерогрилі — смачні рецепти

Пропонуємо три рецепти шашлика в аерогрилі: класичні страви зі свинини та курятини, а ще один — шашлик по-гуцульськи.

Для шашлику зі свинини тобі знадобиться:

свинина (краще брати частину м’яса з шиї) — 1,5 кг;

цибуля ріпчаста — 3-4 штуки;

соєвий соус — 1 склянка;

оцет 9% — 1 столова ложка;

майонез — 2 столові ложки;

сіль — 1 столова ложка;

приправи для шашлику — до смаку.

Свинину необхідно помити та просушити за допомогою паперових рушників. Потім нарізати невеликими шматочками.

Цибулю почистити та натерти на дрібній тертці або подрібнити блендером. Перемішати цибулю, соєвий соус, сіль, оцет, майонез та приправи. Додати суміш до м’яса та добре перемішати.

Щоб м’ясо гарно промаринувалося, можна перемішати його руками. Потім м’ясо краще залишити на ніч у холодильнику.

У приготуванні шашлику в аерогрилі є невелика особливість — це обдування гарячим повітрям. Тому шматочки промаринованого м’яса викладаємо в аерогриль так, щоб між ніж ними залишалася невелика відстань, приблизно 1-1,5 см.

Це забезпечить вільну циркуляцію повітря та рівномірне прожарювання м’яса. Не слід забувати й про віддаленість м’яса від стін колби аерогриля.

Перед використанням аерогриль треба прогріти протягом 10 хвилин за температури 200 градусів. Потім відкрити кришку і дати йому трохи охолонути.

Після цього можна викласти м’ясо на решітку аерогрилю. Потім треба виставити температуру 230 градусів і увімкнути на 10 хвилин.

Потім акуратно перевертаємо шашлики й знову залишаємо на 10 хвилин.Чекаємо, поки шашлик повністю приготується, і виймаємо м’ясо.

Шашлик в аерогрилі — рецепт з курятини

Всі знають смак соковитого та ніжного шашлику з курятини, пропонуємо приготувати його у своєму аерогрилі.

Інгредієнти:

куряча грудинка — 800 г;

оливкова олія — 3 столові ложки;

соєвий соус — 3 столові ложки;

мед — 1 столова ложка;

розмарин — 0,5 чайної ложки;

сухий часник — 0,5 чайної ложки.

Куряче філе миємо, сушимо та очищаємо від плівки. Потім нарізаємо порційними шматками й кладемо в миску, де будемо маринувати шашлик.

Для маринаду беремо оливкову олію, соєвий соус, мед, розмарин і сухий часник. Ретельно замішуємо і заливаємо курятину, залишаємо маринуватися на дві години.

Викладаємо м’ясо на решітку і ставимо в аерогриль на 15 хвилин за температури 180°. За готовності виймаємо та насолоджуємося смаком.

Як приготувати шашлик по-гуцульськи

Певно, ти помітив(-ла), що ми пропонуємо рецепти шашлику без шампурів. Адже так набагато простіше приготувати м’ясо у себе вдома.

Тому запропонуємо ще один рецепт шашлику по-гуцульськи.

Інгредієнти:

свинина — 300 г;

вино сухе біле — 40 г;

перець та сіль — до смаку.

Свинину нарізаємо квадратними шматочками. Потім м’ясо солимо та перчимо, загортаємо в кулінарну фольгу.

З одного кінця закриваємо пакет, а з іншого вливаємо сухе вино і теж закриваємо.

М’ясо викладаємо в аерогриль та готуємо протягом 40 хвилин до готовності.

А про усі тонкощі правильного прожарювання шашлику ми розповідали в матеріалі.

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