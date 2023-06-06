Полезнее, чем в магазине. Как приготовить фруктовый лед в домашних условиях

Фруктовый лед обожают дети и взрослые. Он вкусный и полезный, ведь сделан из фруктов или пюре. Если ты хочешь именно такой приготовить, в нашем материале ты узнаешь, как сделать фруктовый лед. Читай, какие сочетания вкусов получаются наиболее удачными.
Если дома есть много фруктов, но дети просят мороженое — сочетай полезное с приятным. Приготовь фруктовый лед из фруктов или ягод. Для этого отлично подойдут как фрукты, так и пюре.
Использовать обычный магазинный сок также можно, но такой вкус будет не таким ярким, а само мороженое менее полезным. Поэтому для приготовления фруктового льда отдай предпочтение фруктам, ягодам или пюре.
Вкусными сочетаниями являются: манго-клубника, арбуз-лайм, апельсин и мята, банан и клубника, виноград с мятой. К фруктовому льду можно добавить немного йогурта, так вкус и консистенция будут очень нежными.
Понадобится
Фото: Unsplash
Для приготовления фруктового льда нужны формочки для мороженого. Если их нет, ты можешь залить сок в бумажные или пластиковые стаканчики и воткнуть туда палочку. Формочки для мороженого продаются в магазинах товаров для дома или их можно заказать онлайн.
Приготовление
А еще в форму можно добавить кусочки фруктов, так получится еще красивее и вкуснее.
Раньше мы рассказывали, как приготовить домашнее мороженое.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!