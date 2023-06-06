Полезнее, чем в магазине. Как приготовить фруктовый лед в домашних условиях

Фруктовый лед обожают дети и взрослые. Он вкусный и полезный, ведь сделан из фруктов или пюре. Если ты хочешь именно такой приготовить, в нашем материале ты узнаешь, как сделать фруктовый лед. Читай, какие сочетания вкусов получаются наиболее удачными.

Как сделать фруктовый лед: рецепт приготовления

Если дома есть много фруктов, но дети просят мороженое — сочетай полезное с приятным. Приготовь фруктовый лед из фруктов или ягод. Для этого отлично подойдут как фрукты, так и пюре.

Использовать обычный магазинный сок также можно, но такой вкус будет не таким ярким, а само мороженое менее полезным. Поэтому для приготовления фруктового льда отдай предпочтение фруктам, ягодам или пюре.

Вкусными сочетаниями являются: манго-клубника, арбуз-лайм, апельсин и мята, банан и клубника, виноград с мятой. К фруктовому льду можно добавить немного йогурта, так вкус и консистенция будут очень нежными.

Понадобится

Клубника, апельсин или арбуз (или другие фрукты) — 300 г

300 г Лайм — половина

половина Мята — веточка

Для приготовления фруктового льда нужны формочки для мороженого. Если их нет, ты можешь залить сок в бумажные или пластиковые стаканчики и воткнуть туда палочку. Формочки для мороженого продаются в магазинах товаров для дома или их можно заказать онлайн.

Приготовление

Фрукты или ягоды хорошо промой, почисти от хвостиков и кожуры. Нарежь на небольшие кусочки и измельчи в блендере. Если есть косточки — процеди их через сито. Выжми сок лайма, добавь мяту и взбей все еще раз. Если смесь получилась слишком густая, ее можно разбавить водой или соком. Вылей сок и мякоть фруктов в формочки для мороженого, вставь палочки. Поставь в морозильную камеру на 2-4 часа. Когда фруктовый лед застынет, его можно есть. Готово!

А еще в форму можно добавить кусочки фруктов, так получится еще красивее и вкуснее.

Раньше мы рассказывали, как приготовить домашнее мороженое.

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