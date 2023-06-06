Корисніший, ніж у магазині. Як приготувати фруктовий лід у домашніх умовах

Фруктовий лід обожнюють діти та дорослі. Він смачний і корисний, адже зроблений з фруктів чи пюре. Якщо ти саме хочеш такий приготувати, в нашому матеріалі ти дізнаєшся, як зробити фруктовий лід. Читай, які поєднання смаків виходять найбільш вдалими.
Якщо вдома є багато фруктів, але діти просять морозива — поєднай корисне з приємним. Приготуй фруктовий лід з фруктів чи ягід. Для цього чудово підійдуть як фрукти, так і пюре.
Використовувати звичайний магазинний сік також можна, але так смак буде не таким яскравим, а саме морозиво менш корисним. Тому для приготування фруктового льоду віддай перевагу фруктам, ягодам чи пюре.
Смачними поєднаннями є такі: манго-полуниця, кавун-лайм, апельсин та м’ята, банан і полуниця, виноград із м’ятою. До фруктового льоду можна додати трохи йогурту, так смак і консистенція будуть дуже ніжними.
Знадобиться
Фото: Unsplash
Для приготування фруктового льоду потрібні формочки для морозива. Якщо їх немає, ти можеш залити сік у паперові чи пластикові стаканчики та встромити туди паличку. Формочки для морозива продаються в магазинах товарів для дому або їх можна замовити онлайн.
Приготування
А ще у формочку можна додати шматочки фруктів, так вийде ще красивіше та смачніше.
Раніше ми розповідали, як приготувати домашнє морозиво.
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