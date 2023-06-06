Корисніший, ніж у магазині. Як приготувати фруктовий лід у домашніх умовах

Фруктовий лід обожнюють діти та дорослі. Він смачний і корисний, адже зроблений з фруктів чи пюре. Якщо ти саме хочеш такий приготувати, в нашому матеріалі ти дізнаєшся, як зробити фруктовий лід. Читай, які поєднання смаків виходять найбільш вдалими.

Як зробити фруктовий лід: рецепт приготування

Якщо вдома є багато фруктів, але діти просять морозива — поєднай корисне з приємним. Приготуй фруктовий лід з фруктів чи ягід. Для цього чудово підійдуть як фрукти, так і пюре.

Використовувати звичайний магазинний сік також можна, але так смак буде не таким яскравим, а саме морозиво менш корисним. Тому для приготування фруктового льоду віддай перевагу фруктам, ягодам чи пюре.

Смачними поєднаннями є такі: манго-полуниця, кавун-лайм, апельсин та м’ята, банан і полуниця, виноград із м’ятою. До фруктового льоду можна додати трохи йогурту, так смак і консистенція будуть дуже ніжними.

Знадобиться

Полуниця, апельсин чи кавун (або інші фрукти) — 300 г

Лайм — половина

М’ята — гілочка

Для приготування фруктового льоду потрібні формочки для морозива. Якщо їх немає, ти можеш залити сік у паперові чи пластикові стаканчики та встромити туди паличку. Формочки для морозива продаються в магазинах товарів для дому або їх можна замовити онлайн.

Приготування

Фрукти чи ягоди добре помий, почисть від хвостиків та шкірки. Наріж на невеликі шматочки та подрібни в блендері. Якщо є кісточки — проціди їх через сито. Вичави сік лайму, додай м’яту та збий усе ще раз. Якщо суміш вийшла занадто густа, її можна розбавити водою чи соком. Вилий сік та м’якоть фруктів у формочки для морозива, встроми палички. Постав у морозильну камеру на 2-4 години. Коли фруктовий лід застигне, його можна їсти. Готово!

А ще у формочку можна додати шматочки фруктів, так вийде ще красивіше та смачніше.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашнє морозиво.

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