Королевские пряники на Новый год. Держите рецепт любимого имбирного печенья Елизаветы II

Традиция выпекать имбирные пряники на зимние праздники только приходит в Украину.

И если вы этого еще не делали, то наша Анастасия Ечкалова показала, как приготовить печенье по особому, королевскому, рецепту.

Это самое популярное в западном мире рождественское украшение уже несколько столетий подряд.

Мы покажем, как приготовить новогодние пряники по рецепту шеф-повара королевской семьи Великобритании.

Там традиции дарить пряничные фигурки — очень древние. Любимое праздничное печенье Елизаветы II — медово-имбирные пряники.

Рецепт имбирного печенья

Кто мы такие, чтобы отказать себе попробовать пряники по королевскому рецепту?

Владелица маленькой кондитерской Людмила с нами впервые готовила пряники по королевскому рецепту. Его можно найти на официальном сайте Букингемского дворца.

Ингредиенты:

мука

мед

яйца

тростниковый сахар

сливочное масло (82%)

имбирь

корица

сода

Рецепт действительно королевский. Во-первых, сахар нужен именно тростниковый, коричневый. Он втрое дороже обычного, белого.

Экономить на королевских пряниках Людмила не советует и объясняет, что тростниковый сахар от белого отличается тем, что придает блюду карамельный вкус.

Приготовление имбирного печенья:

Для начала мы смешиваем специи и соду с мукой. Добавляем сразу холодное сливочное масло.

Туда добавляем коричневый сахар, яйца и мед. Смешиваем.

Вот и все. Тесто готово. Прячем его в холодильник минимум на пять часов, а лучше на ночь.

Далее тесто раскатываете и формочками для печенья делаете фигурки.

Мы продолжаем соблюдать королевские традиции.

Фигурки у нас полтора сантиметра в ширину. Если готовить стенки для пряничного домика, можно их сделать более толстыми.

Выпекаются пряники быстро, поэтому лучше не сводить глаз.

Сначала мы духовку разогреваем до 160 градусов. В зависимости от размера, это 5-7 минут.

Имбирное печенье из духовки — это просто что-то невероятное!

Когда имбирное печенье отдохнет после духовки и остынет, его можно украсить айсингом. Это такая глазурь из яичных белков, сахара и лимонного сока.

Но яйца обязательно нужно сперва помыть, а уже потом из них доставать и взбивать белки на глазурь.

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